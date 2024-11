A jégmadár hazánk egyik leglátványosabb megjelenésű madara. Azt gondolhatnánk, élénk színű tollazata miatt a természetben is nagy feltűnést kelt, ez azonban nincs így. A hasa olyan színű, mint egy száraz levél, zsákmányai, a halak tehát nem gyanakodnak, amikor egy víz fölötti ágon, vagy egy közeli fán mozdulatlanul ülve a felszínen úszó kopoltyúsokat lesi. A háta viszont olyan, mint a csillogó kék víztükör, ezért felülről nem veszik észre a ragadozó madarak.

Lesből csap le a halakra ez a színpompás jégmadár. Fotó: Török János

A jégmadár igazi ragadozó. Amint a hal a víz felületét megközelíti, lecsap, csőrének késéles káváival megragadja a prédát, aztán lerázza a vizet, újból egy ágra ül és elfogyasztja zsákmányát. Ez a rituálé a fotósok szempontjából igazi különlegesség: jól elkapva a pillanatot rendkívül látványos felvételeket lehet készíteni. Ez sikerült kollégánknak, Török Jánosnak is, aki Ópusztaszer mellett készítette a képet, egy termálvizes élőhelyen, ahol fotós lest is alakítottak ki. Itt egyébként etetik csalihallal a madarakat, így nagyobb eséllyel téved az objektív elé ez a színpompás madár. Ettől függetlenül nem volt egyszerű elkészíteni a felvételt: egy egész napot töltött ott, hogy elkapja a legjobb pillanatot.