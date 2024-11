– Az idei tanévben már 11 ezer 732 kadét vesz részt a programban, 160 partneriskolából. A Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium lett a 161. partneriskolája a Honvédelmi Minisztérium emelt szintű nevelési programjának – mondta Kiss Ákos, a minisztérium Honvédelmi Nevelési Főosztály Ifjúságstratégiai Osztály osztályvezetője azon az ünnepségen kedden, amelyen aláírták azt a szerződést, amelyben a Gál Ferenc Egyetem Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziuma is csatlakozik a honvédségi kadétprogramhoz.

Kadétprogram: katonákat is képeznek a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnáziumban mostantól. Fotó: DM

Kadétprogram segíti a diákokat

Kiss Ákos hozzátette, hogy ezzel a minisztériumi kadétprogram újabb fontos állomásához érkezett.

– Figyelemre méltó, hogy ez a konzervatórium belép az emelt szintű honvédelmi nevelést kínáló oktatási intézmények közé. Elismerésem az iskola vezetői felé, mert vállalják az ezzel járó kötelezettségeket. A honvédelem nemzeti ügy, így mindannyiunk ügye. Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére, ám ehhez tudásra is szükség van. Ezt a tudást adja át a kadétprogram – tette hozzá az osztályvezető.

Használható tudás

Kiss Ákos beszélt arról is, hogy a kadétprogram közösségi szinten tartalmazza az együttműködés elsajátítását. A kadétprogram a hétköznapi életben is alkalmas tudást kínál a diákoknak.

– Ilyen például az elsősegélynyújtás, a túlélési és tájékozódási ismeretek, vagy a közjogi tudnivalók. A programban résztvevő diákok megtanulják tisztelni társaikat, megtanulnak erős csoportokban működni. Az ilyen csoportokból álló háló, egyben védőháló is hazánk felett – fogalmazott Kiss Ákos.

A leendő kadétok ösztöndíjat kapnak, amelynek az összege a tanulmányi eredménytől függően havi negyvenezer forint is lehet. A tananyagban olyan érdekes témák szerepelnek, mint a túlélési ismeretek, a lőelmélet, a tereptan. A honvédelmi alapismeretekből érettségizni is lehet, ami pontelőnyt jelenthet szakirányú továbbtanulásnál.

Laktanyalátogatás is lesz

De a kadétok izgalmas eseményeken is részt vehetnek: laktanyai látogatás, paintball, airsoft, kalandtúra és akadálypálya várja a fiúkat és a lányokat. Csábító lehet, hogy honvéd kadét formaruhát is viselhetnek bizonyos ünnepélyes alkalmakkor a jelentkezők. A tanórai elfoglaltságot szabadidős tevékenységek egészítik ki, amelyeken az elméletben tanultakat is gyakorolhatják, illetve számos olyan programon vehetnek részt – például sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés –, amelyekre csak honvéd kadétok járhatnak.