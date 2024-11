Az első bál régen is nagyon fontos volt. Mi pedig nagyon fontosnak tartjuk a hagyományokat. A gyerekek kezét valahol itt engedjük el, és indítjuk a felnőtt életbe. Éppen ezért igyekszünk ezt nagyon elegánsan kivitelezni, hogy valóban egy élmény, egy öröm, örök emlék legyen. Ráadásul azt az alsóbb évfolyamok tulajdonképpen ajándékba adják a végzősöknek. Ők pakolták be a terembe az asztalokat, ők terítettek, a tizenegyedikesek díszítették fel a termet is, és egy színdarabbal is készültek, amit majd december elején adnak elő. Vagyis ők most ajándékoznak, jövőre pedig ők kapják ugyanazt. Ez egy nagyon komoly közösségépítő élmény