Károlyi László Aradon született. Magyar általános iskolába és gimnáziumba járt. Gyermekkorában nem gondolta volna, hogy az élet azt hozza, hogy mindent maga mögött hátrahagyva Magyarországra költözik a családjával. Ennek már 34 éve.

Károlyi László vezérigazgató meglepődött és örült, amikor megtudta, az Érték és Minőség Nagydíj életműdíjával tüntetik ki. Fotó: Kovács Erika

A fiatal évei a Ceausescu-diktatúra éveire estek

A temesvári egyetemen 1983-ban számítástechnikai mérnökként diplomáztam. Ott már nem volt magyar nyelvű képzés, mindent románul tanultunk. A diploma kézhezvétele után, mivel jó eredményt értem el, jobb álláshoz juthattam. Temesváron választhattam állást egy számítógépközpontban, majd később átkerültem Aradra, egy országos vállalthoz. Óraadóként tanítottam a temesvári egyetem aradi főiskoláján. A feleségem is Temesváron végzett, ő az orvosi egyetemre járt. Ez az időszak a Ceausescu-diktatúrára esett

– avatta be lapunkat élete egyik legnehezebb döntésének előzményeibe Károlyi László, aki felidézte azt is, hogy nem volt egyszerű boldogulniuk az akkori Romániában, amit nehezített az is, hogy magyar nemzetiségűek voltak.

Károlyi László élete legnehezebb döntését hozta meg

– A nyolcvanas évek közepétől jegyrendszert vezettek be, így kaptuk például havi húsz liter benzint, de az élelmiszereket is jegyre adták. Csak a kijelölt helyeken lehetett beváltani a jegyeket. A fűtést és az áramot napi 3x2 órára kikapcsolták, pedig akkoriban még nagyon hideg telek voltak. Ennek az lett a következménye, hogy a kisfiunk asztmás lett. Ebben az időszakban Romániában mindenkinek volt útlevele, de azokat bent kellett tartani a rendőrségen. Ezek a momentumok is hozzájárultak a forradalomhoz, Ceausescu 1989 végén megbukott, a feleségével együtt kivégezték. A forradalom után azt gondoltuk, hogy most már csak jobb lehet, de 1990 tavaszán jöttek az öt halálos áldozattal járó marosvásárhelyi magyarellenes zavargások. Mindezek végül arra késztettek bennünket, hogy meghozzunk egy nehéz döntést. Hárman, az akkor 6 éves kisfiunkkal együtt, végleg eljövünk – mondta Károlyi László, aki több mint harminc év elteltével is nagyon nehéz szívvel gondolt vissza azokra az időkre.