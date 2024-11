Hatévesen már motorozott, de jogosítványt csak két éve szerzett a kisteleki Tápai Tamás stuntrider, motoros kaszkadőr. Kezdőként akkorát esett, hogy majdnem meghalt. Forgatott Nicolas Cage-gel, a napokban pedig szinte véletlenül megdöntötte a kéz nélküli egykerekezés rekordját. Kistelek mellett találkoztunk, mi is kipróbáltuk a motorokat és a quadot. Egykerekező gyorstalpalón is részt vettünk, mert Tamás ezzel is foglalkozik. Szerinte ez röviden annyi: nagy gáz, kuplung, rávág, és utána kapaszkodni.

A kisteleki Tápai Tamás motoros kaszkadőr Guinness-rekordot döntött kéz nélküli egykerekezésben. Fotó: Karnok Csaba

Kaszkadőr a kezdetektől: Tápai Tamás útja a rekordig

Egykerekezni bárki tud. Na, de kéz nélkül? Bejárta a sajtót a hír: véletlenül döntött Guinness-rekordot egy kisteleki motoros kaszkadőr. A kéz nélküli egykerekezés rekordja eddig 924 méter egybefüggő táv volt, amiről csak akkor szerzett tudomást, amikor ő maga már 1600 métert is teljesített. Már felvette a kapcsolatot a Guinness Rekordok Könyve képviselőivel. A siker nem a semmiből jött. Tamást, aki most 40 éves, fiatalon megcsapta a benzingőz, már hatévesen húzta neki.

Súlyos baleset után tért vissza

A motorozás iránti vonzalom gyorsan kialakult, a hivatás iránti elköteleződés 18 évesen Csongrádon született meg, amikor egy motoros bemutatón döntötte el, hogy ezzel szeretne foglalkozni. A nulláról indult, 20 ezer forintért vett egy Simson Start. Szülei, különösen édesanyja nem nézte jó szemmel veszélyes hobbiját, de a kitartásnak és elszántságnak köszönhetően hobbija hivatásává vált. Egy brutális baleset sem állította meg.

– Szerettem volna lépni egyet előre, egy nagyobb motorral. Ez meg is történt. Ott már nagyobb a súly, nagyobb a tempó, nehezebb a motor. Ez egy Honda CBR 600 F4 volt. Műszaki hiba miatt beszitált a motor eleje és egy hatalmas nagy baleset lett belőle. Egy hétig voltam mesterséges kómában, egy hónapot voltam intenzív osztályon. Mindenem összetört, ami csak törhetett. A tüdőm összeomlott, májam szétrepedt, vesém leszakadt, kirepedt a szívburok, megrepedt hasfalam – mesélte Tamás, aki ekkor volt 21 éves.

Oktatja is az egykerekezés technikáját

Két hónappal később újra motorra ült, és versenyzett Kunmadarason. Évekig részt vett a magyar, európai és világbajnokságokon, többszörös dobogós helyezésekkel büszkélkedhetett. A versenyzést 2011 körül abbahagyta, és a bemutatózás felé fordult. Ma már oktatja is az egykerekezés technikáját, és arra ösztönzi tanítványait, hogy biztonságos körülmények között ismerjék meg motorjaik határait.