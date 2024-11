Botka László polgármester továbbra is négy ingatlan tulajdonosa. Megvan neki a szegedi háza, egy mátrai nyaraló fele része, egy 48 négyzetméteres budapesti ingatlan, és egy szegedi társasházi lakás is. A polgármesternek 86 millió forintja van a bankban, és 6 millió forint készpénze, valamint természetesen megvan még a legendás Rolex órája is.

Sok képviselőnek van tartozása. Fotó: Török János

Nagy Sándor képviselő

Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester továbbra is felerészben tulajdonosa egy szegedi lakóháznak. Emellett megvan neki az 1985-ben örökölt kunszentmártoni ingatlan, amelynek negyedrészben tulajdonosa. Egy szegedi lakás is a nevén szerepel felerészben. Az alpolgármesternek megvan még az Opel Astrája, bár a legtöbbször biciklizik.

Kovács Tamás, gazdasági alpolgármester vagyonában sem történt különösebb változás. Megvan még az irodaháza és a lakásai is.

Binszki József, várospolitikai alpolgármester korábbi nyilatkozatához hasonlóan felerészben tulajdonosa egy újszentiváni 150 négyzetméteres lakóháznak, valamint haszonélvezeti joga van egy 115 négyzetméteres újszentiváni ingatlanon. Emellett Szegeden bérel egy 55 négyzetméteres önkormányzati lakást.

Most jutott be a testületbe Botka László frakciójába Mellár Tamás. A képviselőnek van egy 70 négyzetméteres háza, vagyis annak fele része, és 11 millió forint tartozása.

Volt az IH vezetője is

Ugyancsak az Összefogás Szegedért frakció tagja lett Jávorszky Iván. Az IH korábbi vezetőjének egy szegedi háza, és egy fél budapesti lakása van.

Új a képviselők között a Fidesz frakcióvezetője. Polner Eörs felerészben tulajdonol három szegedi lakást, és van egy telke is a városban. Dolgozni egy Toyotával vagy egy Opellel járhat. Jelentős készpénze nincs, viszont 12 millió forintot tart állampapírban, és 17 millió forinttal tartozik a bankoknak.

Szintén új a közgyűlésben a fideszes Farkas Levente. A jogásznak készpénze 4 millió forint és 10 milliót tart részvényekben és államkötvényekben.

Nincs ingatlana a fideszes Fekete Mártonnak, aki szintén új képviselő. Van viszont egy Škodája és több mint 6 millió forint tartozása.