Kerékpárutak újulnak meg és épülnek Mórahalmon. A városvezetés célja, hogy egyre többen közlekedjenek két keréken, és fejlődjön a kerékpáros közlekedés.

Népszerű Mórahalmon a kerékpáros közlekedés. Ez az útszakasz is megújult a Szegedi úton. Fotó: Török János

Kerékpáros közlekedés Mórahalmon

A polgármesteri hivatal illetékesének tájékoztatása szerint a korábban elvégzett lakossági felmérés egyértelműen jelezte, hogy igény van a jó minőségű, a települést behálózó kerékpárutakra Mórahalom területén. Ezen igényekhez és városfejlesztési célokhoz igazodva több, a városban már meglévő bicikliutat felújítanak, ezzel párhuzamosan pedig újak is épülnek. Többek között lassan végéhez ér a Szegedi út páros oldalán a Dózsa György utca és Remény utca közötti szakaszon az irányhelyes, elválasztás nélküli, térköves közös gyalog- és kerékpárút felújítása, amely a Pepco és Rossmann nyitása miatt kiemelten fontos. Az alsóvárosi városrész, valamint a városközpont és a Vásártér közötti útszakasz is járható lesz biciklivel. Az óvodás és iskolás gyerekek kerékpáros közlekedése is biztosított lesz a Barmos György tér és a Móradombi uszoda, illetve a Sportcentrum között. A felújításokkal és az építésekkel összesen közel 3 kilométer hosszan válik biztonságosabbá a kerékpáros közlekedés.

Fejlődő szolgáltatások

A kerékpáros szolgáltatásokat is fejlesztik a városban; kerékpáros pihenők, megállók, vízvételi és e-bike töltési lehetőségek is javítják majd a kerékpárosok komfortérzetét. Ezzel a környező településekkel együtt egy közös kerékpáros hálózat jön létre a jövőben. A kerékpárral való közlekedés nemcsak egészséges és kényelmes, de a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hiszen használatával a lakosok hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, és az élhető városi környezet kialakulásához.