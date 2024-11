A napokban nyolcan kapták meg a végrehajtási értesítőt, de közülük csak egy családot lakoltattak ki.

Csekély érdeklődés mellett zajlott a Szabadság téren a lakossági fórum, aminek egyik fő témája a kilakoltatás volt. Fotó: Kovács Erika

Szeretnék, ha a jövőben nem lenne kilakoltatás

A fórum elején Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke két támogatásra hívta fel a figyelmet. Az egyik az önkormányzat időskorú rászorulóknak meghirdetett „karácsonyi” pénz, a másik egy országos pályázat, ami a gyermekek szemüvegének megvásárlásában segíti a szülőket. A nemzetiségi elnök utána rátért a kilakoltatásokra.

– Biztos mindenki hallotta, hogy Vásárhelyen több kilakoltatás is indult, mindannyian milliós tartozásokkal rendelkeztek. Szeretnénk elérni, hogy a jövőben minél kevesebben kerüljenek ebbe a helyzetbe. Amíg lehetett, próbáltunk harcolni értük, de itt a határ. Mi csak akkor tudunk segíteni, ha még kicsi a baj, akkor még be lehet menni az önkormányzathoz támogatást, vagy részletfizetési lehetőséget kérni. De aki be sem megy, hogy hajlandó fizetni, annak mi nem tudunk segíteni. Senki ne gondolja, hogy ingyen lakhat akár 6-8 évig is a bérlakásokban. Ilyen nincs – mondta Ferkovics Menyhért és bejelentette, hogy januártól mentorálják a tartozással rendelkező lakókat.

Sorban állnak a bérlakásokért

Jovány Gyula, a körzet önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy elsőkörben a bűnözőktől szeretnék a bérlakástelepeket megszabadítani. Azoktól, akik prostitúcióval, drogkereskedelemmel foglalkoznak, akik ellen a szomszédok bejelentést tettek, vagy a hatóságok látókörébe kerültek. Hangsúlyozta, sokan állnak sorba az önkormányzati lakásokért, miközben mások akár 5-6 milliós tartozást halmoznak fel és vígan élnek a bérleményben.

Vannak, akik szomszédjukat jelentik fel

A lakók közül volt, aki szóvá tette, hogy ellenük alaptalan bejelentéseket tettek és nincs lehetőségük, hogy megvédjék magukat. Azt mondta, a lakótelepen tudja mindenki, kik a feljelentgetők. A válaszban elhangzott, a Lakásügyi Tanácsadó Testület havi ülésére bárki bemehet, aki ellen panaszt tettek, és elmondhatja erről a saját verzióját.