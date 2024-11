Faragó Melindáék számára nehezek voltak az elmúlt napok. A kilakoltatás mind az anyát, mind a gyermekét megviselte.

Faragó Melinda a kilakoltatás során egy dunnahuzatnyi holmit vihetett el, amelyet most visszahozott. Úgy volt, hogy feltöri a zárat, de ez nem sikerült. Az ablakot viszont nyitva hagyták azok, akik lezárták a lakást. Fotó: Kovács Erika

A kilakoltatás során nyitva hagyták az ablakot

– Befizettem négyszázezer forintot, negyvenezrem maradt, amelyből három éjszakára tudtam szobát bérelni, de most már elfogyott a pénzem. Csak ezer forintunk maradt, amiből meg kell élnünk ketten a kisfiammal – mutatta a bankjegyet Faragó Melinda, akit 12 éves fiával lakoltattak ki a Dobó Katalin utcai bérlakásból a végrehajtók.

Faragó Melinda kedden egy dunnahuzatnyi holmit vihetett el az önkormányzati bérlakásból, ahonnan körülbelül 2 millió forintos tartozás miatt lakoltatták ki az elmúlt években felhalmozott hátralék miatt. Pénteken délután Melinda és fia barátaikkal, ismerőseikkel együtt visszatértek a lezárt lakáshoz. Letette az ajtó elé a dunnahuzatnyi holmit, majd megpróbálta feltörni a zárat, de ez nem sikerült. Ekkor derült ki, hogy a hátsó ablakot nyitva hagyták, így azon keresztül jutottak vissza.

Befizetett 400 ezer forintot, mégis kilakoltatták

Melinda elmondta, hogy megdöbbent, amikor rájött, hogy nyitva van az ablak, és attól tartott, hogy az elmúlt három napban sok mindent ellophattak. Első ránézésre azonban minden a helyén volt.

– Nincs hová mennünk. Éjszaka mínuszok vannak, nem aludhatunk az autóban. A rokonaink, ismerőseink kis lakásokban élnek, 1-2 szobás otthonokban, így már nem férünk be hozzájuk. Mióta kilakoltattak, a kisfiam nem tudott iskolába menni, mert a könyvei és a füzetei is bent maradtak – mondta az asszony. Faragó Melinda hangsúlyozta, hogy november 5-ig kétszer 200 ezer forintot fizetett be az önkormányzatnak tartozása fejében, amit a rokonaitól és barátaitól tudott összegyűjteni.

– A polgármester azzal hitegetett, hogy maradhatunk, ha részletben fizetem tovább a tartozást. Mégis kilakoltattak! Most pedig azt állítja, hogy a szomszédok nem tudnak velem együtt élni, és azt terjeszti rólam, hogy prostituált, drogfogyasztó és drogkereskedő vagyok! Ez rágalom, és kikérem magamnak – mondta kétségbeesetten az asszony, aki hozzátette, hogy a szomszédokkal beszélt, és senkinek nincs panasza rá.