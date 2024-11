Kiss Tamás 1934. november 26-án született Tapolcán. Szülei pedagógusok voltak, Balatonederics falu tanítóiként tevékenykedtek. Kiss az alsófokú iskolai tanulmányait ehelyütt folytatta, majd a keszthelyi Premontrei Gimnázium (1945-1947), Pannonhalmi Bencés Gimnázium (1947-48) diákja volt. 1953-ban Keszthelyen érettségizett, de értelmiségi származása miatt elsőre nem vették fel egyetemre. A visszautasítást követően dukkózóként dolgozott a Csepel Vas- és Fémműveknél, majd 1954-ben ismét próbálkozott, és felvételt nyert a szegedi egyetem matematika–fizika szakára, ahonnan egy újabb év elteltével átjelentkezett a jogi karra.

A MEFESZ 1956. október 20-i ülése. Kiss Tamás és társai zsúfolásig megtöltötték a bölcsészkar Auditórium Maximumát. Fotó: SZTE

Ilyen előzmények után érkezett el 1956 ősze, amikor Kiss és egyetemista barátai az egyetemi diákklubban már október első napjaiban arról beszélgettek, hogy a pártállam irányítása alatt álló Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) nem képviseli megfelelően az egyetemi ifjúságot, és helyette létre kellene hozni egy, a hallgatók érdekeinek hiteles képviseletére alkalmas diákszervezetet. A DISZ a tervről értesülve október 16-án diákgyűlést hívott össze, hogy – mint Kiss fogalmazott – „kifogják a szelet a vitorlából”. Amikor azonban a diákszövetséget szervező fiatalok a megjelölt időpontban megérkeztek a nagyelőadóba, meglepve tapasztalták, hogy a helyi DISZ-vezetők még nincsenek a teremben. Erre Kiss és társai felléptek a katedrára, és megosztották a jelenlévőkkel az elképzeléseiket az újonnan alakítandó diákszövetségről, valamint a helyi egyetemi élet reformjáról. A hallgatók a levezető elnöki teendőket ellátó Kiss javaslata alapján egyhangú szavazással a DISZ-ből való kilépés és a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) megalakítása mellett határoztak. Az egyetemi ifjúság ekkor megfogalmazott követelései képezték az alapját a diákszervezet négy nappal később sorra került nagygyűlésén ismertetett programjának.

A 16-i eseményről és az október 20-ára meghirdetett diákgyűlés összehívásáról a Szabad Európa Rádió és a hazai sajtó is tudósított, igaz, utóbbi csak cenzúrázva és röviden. A MEFESZ politikai programját Kiss Tamás fogalmazta meg és ismertette az október 20-i diákgyűlésen. Az egyetem Auditórium Maximumában tartott gyűlésen részt vett a Magyar Rádió tudósítója is, akinek az eseményről készített magnetofonfelvétele túlélte a rádió október 23-i ostromát, és megőrizte az utókornak a gyűlés forradalmi hangulatát, illetve Kiss fiatalosan határozott orgánumát. „Új alapokra fektetett, szabad, demokratikus választási rendszert követelünk!” – így hangzott a MEFESZ egyik politikai követelése a tizenkettőből. Az ekkor elfogadott követelések nemcsak a diktatúra felszámolásának, Rákosi és társai felelősségre vonásának, hanem a nemzeti jelképek visszaállításának (Kossuth-címer) és a nemzeti függetlenség megteremtésének (a szovjet csapatok távozása) követelését is tartalmazták. A nagygyűlés éjszakáján a MEFESZ vezetői felosztották egymás között a hazai felsőoktatási intézményeket, hogy azokba küldöttként ellátogatva személyesen ismertessék a szervezet megalakulásának hírét, a követeléseket, és csatlakozásra hívják az egyetemistákat. Másnap Kiss Tamás Budapestre utazott, és részt vett az október 22-i műegyetemi gyűlésen, ahol ismertette a MEFESZ programját. E program követelései váltak a 23-i tüntetés követeléseivé. Történeti kutatások által igazolt tény, hogy Kiss Tamás kulcsszerepet töltött be a forradalom követeléseinek kidolgozásában és ezáltal a forradalom hangulati előkészítésében és elindulásában.