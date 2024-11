Az ősz egyik leggyakoribb időjárási jelensége a köd – a két fogalom hazánkban szinte összekapcsolódik. A ködös hajnalok kiváló témát tudnak szolgáltatni a fotósoknak vagy a képkészítés szerelmeseinek – ebből láthatnak most egy gyönyörű szegedi összeállítást.

Szeged palotás belvárosa még a kora reggeli ködben is páratlan hangulatával ejti rabul a sétálót. Fotók: DM

De mi is ez a természeti jelenség? Tudományos definíciója szerint akkor beszélhetünk ködről, ha a felszín közelében lebegő felhőelemek miatt a látástávolság kisebb, mint egy kilométer. Nyugodt, hideg, felhőmentes, párás éjszakákon a felszín közeli légrétegek gyorsan hűlni kezdenek, így nedvességtartalmuk kicsapódik. Ilyenkor először harmat vagy dér, utána köd képződik. Ugyanis, minél hidegebb a levegő, annál kevesebb vizet tud vízgőz formájában magában tartani, a „feleslegből” pedig harmatcseppek vagy lebegő felhőelemek lesznek.

Ha a ködtakaró nem túl vastag, akkor reggel, délelőtt a nap sugarai melegíteni kezdik a környező levegőt, a hőmérséklet emelkedése miatt pedig a felhőcseppek visszapárolognak a levegőbe. Előbb-utóbb lyukak keletkeznek a ködrétegen, amelyeken keresztül a nap már a felszínt is képes melegíteni, így a köd alulról és oldalról is vékonyodik. Emiatt szűnik meg a napsütés hatására. A köd másik ellensége a szél. Ha feltámad, akkor a ködös levegő hamarabb összekeveredhet az azt körülvevő szárazabb, többnyire melegebb levegővel, így ez is a látási viszonyok javulását eredményezi.