A parkolásról vitáztak

A fideszes Polner Eörs és Német Ferenc is beszélt a parkolásról. Polner Eörs azt szeretné, hogy egységes parkolási rendszer legyen, a ciklus végére pedig tegyék ingyenessé a parkolást. Német Ferenc pedig azt mondta, hogy új P+R parkolókat kellene kialakítani.

Eldőlt az is, hogy a városban a következő 15 évben is a Szegedi Vízmű Zrt. szolgáltatja majd az ivóvizet, és üzemelteti a csatornarendszert. Ezzel azért kellett most foglalkozni, mert lejár a vízmű koncessziós szerződése az év végén, ezért a városnak egy új pályázatot kellett kiírnia, amelyet a nyáron meg is tett, és a közgyűlés el is fogadott. A jelentkezők között nem volt nagy a tolongás. A pályázati dokumentációt a Szegedi Vízmű Zrt., valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. igényelte. Pályázni viszont már csak a mostani szolgáltató, vagyis a Szegedi Vízmű Zrt. pályázott.

Marad a vízmű

Az Értékelő Bizottság megállapította, hogy az SZV Zrt. a pályázati kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelelő pályázatot nyújtott be, és alkalmas az üzemeltetésre. Így eredményesnek nyilvánították a pályázatot.

Tárgyaltak arról is, hogy a jövőben a mostaninál jobban együttműködik majd Szeged, Hódmezővásárhely és Algyő. Binszki József várospolitikai alpolgármester előterjesztésében azt írta, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. január elsejei, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2024. december 31-i megszűnése olyan helyzetet teremtett, amely szükségessé teszi a települések közötti kapcsolatok új alapokra helyezését.

A Gogol utca 700 milliós felújítása miatt is módosítani kellett a költségvetést. Fotó: Gémes Sándor

Összefognak a települések

Binszki József szerint a regionális kihívások sikeres kezelése érdekében van szükség a három település kapcsolatainak erősítésére. Azért erre a hároméra, mert települések közigazgatási területei szomszédosak, és vármegyei szinten a legnagyobb összefüggő egységet alkotják. Az együttműködés célja, hogy a települések anyagi, szellemi, gazdasági, rendészeti, turisztikai és kulturális szempontból is összehangoltabban képviseljék közös érdekeiket.