Idén immár 25. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Közlekedési Konferenciát a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe Network-Szeged a Közlekedéstudományi Egyesület együttműködésével, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet NKft. szakmai támogatásával. A jubileumi konferencia címe: „Evolúció a közlekedésben“.

Nemzetközi Közlekedési Konferencia a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara rendezésében. Illusztráció: Török János

– Ez a rendezvény a magyar és a nemzetközi közlekedési konferenciák között is kiemelkedő, ezért minden évben nagy az érdeklődés iránta. Idén is több mint 200 résztvevőre számítunk, nemcsak hazánkból, hanem a környező országokból is. Olyan vezetők érkeznek, akik meghatározó szerepet játszanak a magyar közlekedésszervezésben. Az előadók között közlekedési cégek vezérigazgatói és személyszállítási szervezetek vezetői is szerepelnek – mondta Szeri István, a szervezőbizottság elnöke.

A konferencia programja:

Első nap: plenáris előadások.

plenáris előadások. Második nap: szekcióülések, amelyek során a szakemberek megvitatják: a készülő KRESZ-módosítást, az önvezető járművek és az elektromobilitás kérdéseit, az egységes nagy személyszállító vállalat létrejöttének részleteit, valamint a fuvarozás európai kihívásait.

szekcióülések, amelyek során a szakemberek megvitatják:

Emellett a konferencia 25 éves történetének legfontosabb szereplői elismeréseket is átvehetnek a program végén.