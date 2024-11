A főtéri garázssor mögötti szeméthegyre egy közelben lakó hívta fel a figyelmünket. Megnéztük, a limlomok többsége bútor: láttunk ágybetétet, szivacsot, foteleket, de szekrényt és kibelezett hűtőt is. A kínálathoz egy törött vécékagyló és egy tönkrement hűtőberendezés néhány darabja is tartozik. A lakó, aki az áldatlan állapotokra felhívta a figyelmünket, azt mondta, hogy az illegális közterületi hulladéklerakás itt régi probléma: az egyébként gondosan elkerített lakossági hulladékgyűjtő konténer szomszédságába, a garázssor fala mellé rendszeresen hordanak ilyesmit. Korábban az elszállításról végül az önkormányzat volt kénytelen gondoskodni – alighanem így lesz most is.

Közterületi hulladéklerakás eredménye a makói belvárosban, a Csipkesor mögötti garázsok tövében. Fotó: Szabó Imre

Harc a közterületi hulladéklerakás ellen

Sajnos továbbra is nagyon sokan használják a társasházi konténereket arra, hogy bele, vagy ha oda nem fér, melléjük rakják azt, ami az otthoni lomtalanításkor feleslegessé vált

– mondta ezzel kapcsolatban Czirbus Gábor, az érintett körzet önkormányzati képviselője. Hozzátette azt is, hogy amikor a téma legutóbbi, nemrégiben tartott lakossági fórumán szóba került, kiderült, hogy jellemzően nem az ott lakók szemetelnek: messziről, kocsi csomagtartójában vagy utánfutón hozzák ezeket, és az éj leple alatt pakolják le a kiszemelt helyre. Közben a lakók, akik fizetnek a szemétszállításért, már nem tudják kidobni a napi háztartási hulladékot, mert a konténer – aztán meg a környéke – gyakran már a heti szállítást követő első napon megtelik ilyesmivel.

Áldatlan állapotok Makón. Fotó: Szabó Imre

Lenne kulturált megoldás

Az alpolgármesteri tisztséget is betöltő városatya arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemétkezelés kulturált megoldására van lehetőség a városban.

Akinek van közszolgáltatási szerződése, kérhet évente kétszer házhoz menő lomtalanítást, amiért nem kell külön fizetni. De a kidobni szánt dolgokat a földeáki úti telepen is fogadják

– tette hozzá. A zöldhulladék elszállításához pedig nejlonzsákot is adnak a szolgáltató főtéri ügyfélszolgálati irodájában.

Czirbus megjegyezte: bosszantó, hogy hasznosabb dolgok helyett az illegális szemétlerakó helyek felszámolására kell fordítani a város pénzét, még a belvárosban is. A lakossági fórumon megjelenteket arra biztatta, készítsenek fotót a szemetelőkről, hogy az önkormányzat eljárást tudjon indítani ellenük. Azt is elmondta, hogy tervezik a gyűjtőhelyek térfigyelő kamerás felügyeletét, így még könnyebb lesz megtalálni és szigorúan megbírságolni a tetteseket.