A közelmúltban jártam, mintegy 25-30 év után, a Szegedi Vadasparkban, élmény volt találkozni azokkal az állatokkal, amelyekkel természetes életterükben nagyon kevés esélyem lenne. Lehet, nem is akarnám... Rögtön felkerestem kedvenceimet, a szurikátákat – akkor is figyelt, őrködött egyik társuk, vigyázva a többiekre –, az oroszlánok elegánsan, nyugodtan pihentek és napoztak. Akkor, pár hete, ezt még nyugodtan megtehették. A különböző madarak is fantasztikusak, a tevék egyszerre pihentek és ettek, vagyis fekve fogyasztották az eleséget, de a rinocéroszok és az elefántok sem kapkodtak, a kecskék pedig szorgalmasan gyakorolták tökélyre fejlesztett kunyerálásukat, koldulásukat. És „jött velem szembe” egy krokodil.

A veszélyesnek tűnő krokodil meg sem mozdul. Fotó: Imre Péter

Krokodil, az ártalmatlan hüllő

A zsiráfok, zebrák környékén két büfé és játszótér várja a látogatókat és csemetéiket, valamint egy hatalmas krokodil, tátott szájjal, támadásra készen figyelve az embereket. Csak a felületes szemlélődő ijed meg egy pillanatra, vagy még annyira sem, ugyanis a veszélyes hüllő meg sem mozdul – nem élő, faragott, de nagyon élethű példány. Ártalmatlan. Éppen ezért senki sem fél tőle, a gyerekek rámásznak, játszanak rajta, és valószínűleg majdnem annyira szívesen emlékeznek majd rá, mint a kellemes sétára, a sok egzotikus állatra és a velük való megismerkedésre.