Hódmezővásárhelyen, a Dobó-, Bibó-, Janáky-utcákban az önkormányzati bérlakások lakói közül többeket hidegzuhanyként ért, hogy az önkormányzat 30 százalékos lakbéremelést vezet be. Egy mozgáskorlátozott asszonynál is jártunk, akinek a férje hamarosan „ápolásira” megy, hogy gondoskodni tudjon a feleségéről. Így még kevesebb pénzük lesz, mint jelenleg. Ők a vízdíjjal együtt nagyjából 17 ezer forintot fizetnek a lakás után. Számolgattuk, mennyi lesz, ha ráteszik a 30 százalékot. Az 5100 forint az ő pénztárcájuknak nagyon sok.

A Dobó-, Bibó-, Janáky-utcákon 118 bérlakás található. A lakók közül sokan tartoznak jelenleg is a lakbérrel. Fotó: Kovács Erika

Nem tartalmazhat trágár szót a rendszám

Sokan igényelnek egyedi rendszámot az autójukra, csakhogy nem mindenkinek teljesítik ezt a kívánságát. Trágár rendszámokat például nem adnak ki, de a céges rendszám például mehet. Az egyedileg előállított rendszámtábla is hét jelből áll, ahol legalább három, legfeljebb hat elem folyamatos betűjel. Tehát lehet olyan rendszámot kérni, hogy SUKI 007. Az ilyenekért 435 000 forintot kell fizetni. Viszont az egyedi rendszámtáblára vonatkozó előírás, hogy tartalma nem ütközhet jogszabályba, közrendbe vagy közerkölcsbe.

Az alaprendszám négy betűből és három számból áll. Fotó: Bencsik Ádám

Szentesi érmekrendszám

A Szentesi Delfin ESC szenior úszói a fedett pályás országos bajnokság mellett két temesvári nemzetközi versenyen is medencébe ugrottak. A két eseményről összesen ötvenöt éremmel tértek haza. Az Inot Masters Timisoara a szokásos későnyári szenior úszóversenyét ezúttal novemberben rendezte meg a Temesvári Egyetem uszodájának 25 méteres medencéjében. Hat versenyző képviselte a Szentesi Delfin ESC-t a 25 és 100 méteres versenyszámokban. A Kurca-partiak beszámolója szerint szép sikerekkel zártak, ugyanis harminc érmet, köztük huszonnégy aranyat, négy ezüstöt és két bronzot gyűjtöttek be. Az érmes helyezések mellett számos különdíjat is ők kaptak meg.A második temesvári versenyen Pólyáné Téli Éva bizonyult a legeredményesebb szentesinek hét aranyérmével. Őt követte Horváth Roland hat elsőséggel és egy második hellyel. Melkuhn Dezső öt versenyszámban csapott elsőként a célba, míg Tari László négyszer. Antonjuk Krisztina 50 mellen első lett, 50 gyorson pedig harmadik.