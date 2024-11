– Annyit mondtak nekünk, kezdődjön a harc. De én nem akarok harcolni. Nem is tudok – mondta elkeseredve Láng Attila. A mozgásképtelen, hobbiíró férfi azért hívta szerkesztőségünket, mert élete egyik pillanatról a másikra romba dőlni látszik. Ki akarják tenni abból a házból, amelyben 22 éve lakik és amelyről néhány hétig azt gondolta, az övé lesz.

Láng Attila és fogyatékkal élő szerettei utcára kerülhetnek egy jogvita miatt. Fotó: Karnok Csaba

Volt felesége házába költözött be Láng Attila

– Az első feleségem szülei laktak itt, 2002-ben költöztem be hozzájuk – kezdte történetét. A férfi élete pont ekkor fordult jobbra. Nem elég, hogy üvegcsontúként született, vagyis vázrendszere extrém törékeny, 14 évesen egy autóbalesetben olyan súlyosan megsérült, hogy onnantól ágyhoz kötött lett.

– Felülni sem tudtam, 1985-től 2002-ig csak feküdtem a szobában. Az első feleségemnek köszönhetően azonban megtanultam felkönyökölni, így a fekvő tolókocsival már közlekedni is tudok – mesélte.

Párja és szintén velük élő bátyja azonban izomsorvadásban szenvedett, mindketten el is hunytak, így Attila egyedül maradt anyósával a házban. – Ő szorgalmazta egy idő után, hogy keressek társat. Így találkoztam Krisztinával, aki volt anyósom hozzájárulásával be is költözött hozzánk két gyermekével. Ő egyébként egy emlőrákból felépült vak nő, egyik lánya pedig autista. Évek óta együtt laktunk, teljes egyetértésben – mesélte a férfi.

A fogyatékkal élő család ápolta a tulajdonost

A harmónia először 2022-ben tört meg, amikor a másik szobában élő nőtől ügyvédi felszólítás jött Attilának, hogy új családjával költözzön ki a házból.

– Mivel soha nem mondott ilyesmit, rákérdeztünk, mi történt, és kiderült, hogy valóban elvitték ügyvédhez, ott alá is írt valamit, de ő sem tudta, hogy mit. Azt mondta, nem akarja, hogy elköltözzünk és vissza is vonta a felszólítást. Ekkor egyébként már ápolásra szorult, mi gondoskodtunk róla Krisztinával – mondta a férfi. Arra a kérdésünkre, hogy egy vak és egy mozgáskorlátozott miként tudott ellátni egy idős nőt, csak széttárta a kezét. – Saját családtagjai közül egyedül az unokahúga nézett rá félévente pár órára. Szóval megoldottuk, mert nem akartuk otthonba vitetni – mondta.