Lepénymustrát hirdettek ismét Hódmezővásárhelyen.

Lepénykészítő versenyt hirdettek Hódmezővásárhelyre. Fotók: Czinege Melinda

November 30-án, szombaton 14 és 15 óra 30 perc között a Tájházban lehet bemutatni a zsűrinek az otthon elkészített hagyományos, vagy akár újító túrós lepényeket. A bírálók sok egyéb szempont mellett az ízek egymáshoz való viszonyát értékelik, és örömmel veszik a kreatív fantáziával készített rendhagyó ízeket, párosításokat. A klasszikus édes és sós változatok mellett korábban is volt már például birsalmás-krémes töltelékes, vagy szilvás-túrós párosítás, de sütőtökös is. Sőt, még halas ízű is.