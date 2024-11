Lóval, kocsival érkezik a Mikulás Pusztaszerre december 6-án. Ezt már tavaly is szerették volna megvalósítani, de akkor szubjektív okok miatt nem sikerült, most azonban várhatják a családok a nagyszakállú piros ruhás öreget, jön a lovas Mikulás.

A lovas Mikulás újdonság lesz Pusztaszeren. Illusztrációs fotó: Huszár Márk

Először

– Községünkben első alkalommal lesz lovas Mikulás, amit a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület szervez, melynek magam is tagja vagyok – válaszolta lapunk érdeklődésünkre Ocskó-Almási Anita, Pusztaszer polgármestere. Elmondta: a Télapó feldíszített, égősorokkal is cicomázott hintón járja körbe a falut, a krampusz mellette lovagol, és a hátason is sorakoznak majd a fényfüzérek, így igazi ünnepi hangulatot varázsolva amerre csak járnak. A Mikulás és segítője 16 órakor indul a Szociális Központ épületétől, valószínűleg csomagokkal megpakolva.

A lovas Mikulás házhoz megy

Azok, akik azt szeretnék, hogy a lovas Mikulás hozzájuk, a házukhoz is ellátogasson, december 4-ig jelentkezhetnek Szabó Zsófiánál a 30/538-6973-as telefonszámon, a [email protected] e-mail-címen, és adják le neki a gyerekeknek szánt csomagokat. A polgármester asszony közölte: már többen jelentkeztek, gyűlnek az ajándékok, alakul a Mikulás útvonalterve, és az biztos, hogy mindenütt, minden családnál csak pár percet tud majd időzni.

Hagyományteremtés

– Szeretnénk, ha hagyomány lenne a lovas Mikulás érkezése és jelenléte településünkön, ami ingyenes, a Pusztaszeri Lovas és Traktoros Egyesület gesztusa, ajándéka a lakosoknak. Bitó Zsolt alpolgármester 15 kiló szaloncukrot ajánlott fel – ehhez önkormányzatunk is hozzáteszi a maga adagját –, amit majd a Mikulás és a krampusz osztogat a járókelőknek – árulta el még Ocskó-Almási Anita.