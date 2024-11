Hónapok óta megoldatlan probléma borzolja a gyálarétiek idegeit: egy átjáró közepén leállított lovaskocsi. Bár mindenki tudja, hogy a jármű szabálytalanul, közterületen áll, a hatóságok egymásra mutogatnak.

Ló nélküli lovaskocsi akadályozza egy fontos átjáró használatát Gyálaréten, ami miután felborították, már nemcsak csúnya, hanem balesetveszélyes is. Fotó: Karnok Csaba

Lovaskocsi a gyálaréti átjárón

Amikor a városrész önkormányzati képviselője, Jávorszky Iván, a körzetet járta az önkormányzati választások előtt, bement a Gyálaréti úton álló Gyálaréti Kör abc-be, ahol a boltossal és vásárlókkal beszélgetett arról, mire lenne a legnagyobb szükség a környéken. Azonnal elmondták neki, hogy mivel az utcának ezen az oldalán nincs járda, a másik oldalon lévő járdát pedig egy mély vízelvezető árok választja el az úttest többi részétől, örülnének egy a bolttal szemben megépített kis átjárónak. Így nem kellene a kocsiúton közlekedniük, és nem kellene ekkorát kerülniük annak, aki a boltba szeretne menni.

Lakossági panaszok és hatósági akadályok

A javaslatot gyorsan tett követte: május végére, június elejére elkészült az átjáró. A gyálarétiek örömmel fogadták, hiszen jelentősen megkönnyítette a helyiek életét. Az öröm azonban nem tartott sokáig. Nem sokkal később, júliusban megjelent rajta a szekér, amit az utca egyik lakója, egy nő helyezett ki önkényesen. Kerekét kiékelte, hogy ne guruljon el, a platóra pedig gumiabroncsokat tett, hogy azokkal támassza meg. Az átjáró az ő telkénél épült, és valószínűleg ezt nehezményezi. Jávorszky próbált beszélni vele, de az asszony, finoman fogalmazva, nem volt együttműködő, nem volt hajlandó elszállíttatni a ló nélküli lovaskocsit, bár ígéretet tett rá. Ottjártunkkor mi is próbáltunk beszélni az asszonnyal, de senki nem nyitott ajtót.

Egymásra mutogatás és balesetveszély

A képviselő értesítette a szegedi önkormányzat közterület-felügyeleti osztályát, akik a rendőrséghez irányították. Hívták is a 112-t, próbálták bejelenteni, de ott azt a választ kapták, hogy ez nem hozzájuk, hanem a közterület-felügyelethez tartozik. Mint Jávorszky fogalmazott, sakkozás indult eddig, több mint négy hónap alatt, minden eredmény nélkül. Mindenki tudja, hogy ez közterület, de minden hatóság azt szeretné, hogy a másik oldja meg a problémát. A helyzetet valaki nagyon megelégelte, mert vasárnap felborította a lovaskocsit. Így most már nemcsak csúnya, hanem balesetveszélyes is. De legalább el lehet férni mellette babakocsival is.