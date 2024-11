– A makói kórház mostanra nem csak elérte, de meg is haladta a betegellátás mérőszámait tekintve a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019-es évet – számolt be Kallai Árpád, a hódmezővásárhelyi-makói összevont intézmény főigazgatója a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Elhangzott: az utóbbi egy évben ezerrel több, négyezer páciens vett igénybe náluk a fekvőbeteg-ellátást, ami 16 ezer 600 ápolási napot jelent. A járóbeteg-ellátás 144 ezres eredménye ugyancsak ezerrel több. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy javult a finanszírozás.

A makói kórház működéséről Kallai Árpád főigazgató számolt be a városházán. Fotó: Szabó Imre

A makói kórház fejődik, megújul

A makói kórházban nem múlik el úgy év, hogy valamilyen komoly fejlesztés ne történne. Legutóbb egy közös, magyar-román projekt eredményeként új, korszerű eszközökkel endoszkópos labort tudtak kialakítani. Az intézményvezető megjegyezte: erre a szegedi kollégák is irigykedve néznek. Azt is megemlítette, hogy a járóbeteg szakrendelő tavaly kezdődött felújítása összesen 122 orvosi műszer beszerzésével idén fejeződött be.

Újra van bőrgyógyász Makón

A főigazgató felidézte: amikor bő egy évtizede a hódmezővásárhelyi és a makói intézmény társult, a Maros-parti városban problémás volt a bőrgyógyászati szakellátás. Ez a közelmúltban megismétlődött, Kallai azonban örömmel jelentette: mostantól egy teljes állású kolléganő látja el ezt a feladatot, december elsejétől pedig egy további fiatal orvos is munkába áll itt. Azt is megjegyezte: mivel Makó a szakképzésben is részt vesz, ennek köszönhetően ugyancsak kerülnek fiatal szakemberek a városi kórházba.

Kallai felhívta a figyelmet az új járóbeteg-irányítási rendszerre is, ami persze egy országos, de Makót is érintő újdonság.

– Az okostelefonra letölthető személyes egészségablak réven az ember nem csak azt tudja nyomon követni, milyen ellátásokban részesült, de szükség esetén időpontot is tud foglalni – jelezte.