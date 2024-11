– Úgy gondoltuk, természetesen nem lebecsülve az apátfalvi hivatali dolgozókat, hogy egy nagyváros nagyobb létszámú, képzettebb hivatali gárdája jobb szakmai hátteret tud biztosítani nekünk – indokolta Magyarcsanád első embere, Farkas János, hogy miért lépnek ki az Apátfalvával alapított közös önkormányzati hivatalból. Erről a végső döntést éppen szerdai ülésén hozta meg az ottani képviselő-testület. Velük együtt egyébként – hasonló indokokkal – Nagylak is átigazol Makóhoz. Az ottani polgármestertől, Bárdos-Kolozsvári Rozáliától azt is megtudtuk, az embereknek nincs okuk aggódni a váltás miatt, minden megszokott szolgáltatást továbbra is megtalálnak a községházán. A gyerekek pedig ettől függetlenül maradhatnak az apátfalvi iskola diákjai. Az új makói közös hivatalhoz csatlakozik továbbá Ambrózfalva és Királyhegyes – előbbi Csanádalbertivel, utóbbi Csanádpalotával tartott fenn közös hivatalt.

A makói közös hivatal ügyében szerdán döntött a magyarcsanádi képvivelő-testület. Fotó: Szabó Imre

A makói közös hivatal újdonság lesz

Ami a váltás jogi hátterét illeti, a lényeg az, hogy 2000 főnél alacsonyabb lélekszámú település önálló hivatalt nem működtethet, és a már megkötött együttműködési megállapodásokat – nyilván a tapasztalatok fényében – a helyhatósági választások után felül lehet vizsgálni. Társulni pedig olyan településsel lehet, amelytől legfeljebb egy másik választja el a társulni szándékozót. A városok helyzete különleges: ha valaki közvetlen szomszédként társulási igénnyel jelentkezik, nem utasíthatják el a kérést.

A makói polgármesteri hivatalnak újdonság lesz a feladat, ilyen jellegű együttműködésben korábban nem vett részt. Bodnár Gréta jegyző azonban nem tart a kihívástól, hiszen Magyarcsanád nagyjából 1200 lelkes település, a másik három félezer körüli. A tennivaló tehát egy kicsit több lesz, de nem kell attól tartani, hogy munkatársait elárasztják plusz feladatokkal. Neki viszont érzékelhetően több lesz a munkája..

A makói hivatalban egy kicsit több lesz a munka. Archív fotó: Szabó Imre

A falvak és város anyagi terhei sem nőnek

– Mindegyik településen részt fogok venni a bizottsági, testületi üléseken, és hetente egyszer, négy órában ezen túlmenően is ott leszek mindegyik hivatalban, fogadóórát tartok. Ezt megteheti egy általam megbízott ember is, én azonban, amennyire csak lehet, szeretném ezt a dolgot a saját kezemben tartani – mondta.