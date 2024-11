A Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen november elsejétől többe kerül az élet, nagyon sok embert érintenek az áremelések. Még szeptemberben született meg a döntés.

Márki-Zay Péter előző közgyűlési többsége megszavazta: a nyugdíjas lakóparkban élőknek 17,6 százalékkal kell többet fizetniük november elsejétől. Archív fotó: Török János

Márki-Zay Péter előző közgyűlése nagyot emelt

Novembertől tehát jön a fekete leves, például az idősotthonok lakóinak. Nekik az eddigi díjakhoz képest napi 900 forinttal kell többet fizetniük a szolgáltatásét, ami azt jelenti, hogy 4800 forint helyett 5700 forintra emelkedett a napidíj, ami egy 31 napos hónapban 176 ezer 700 forint. Lesznek, akik ki sem tudják fizetni ezt az összeget, a családtagoknak kell majd pótolniuk, néhány lakónál pedig az önkormányzatnak, mert nincsenek hozzátartozóik. Az idősotthoni lakók emellett még gyógyszert, sokan pelenkát is kénytelenek vásárolni, vannak, akiknek az otthonuk alapköltségeit is ki kell gazdálkodniuk, emellett tisztasági szereket is kell vásárolniuk. Ha egyáltalán marad rá az emelt díj kifizetése után.

Az időseknek „nagy érvágás” ez az emelés

A nyugdíjas lakópark lakói sem jártak jobban. A lakópark díjai 17,6 százalékkal emelkedtek november elsejétől. A legkisebb lakásban élőknek havonta összesen 7590 forinttal, a legnagyobb alapterületű otthont bérlőknek 9021 forinttal kell többet fizetniük novembertől, mint eddig. A Csodaház napi térítési díja az eddigi 200 forintról 400 forintra, vagyis 100 százalékkal emelkedett. A szülőknek, hozzátartozóknak emellett még emelt étkezési díjat is fizetniük kell, ugyanis azt sem hagyta változás nélkül Hódmezővásárhely leköszönt közgyűlési többsége. Az általános iskolásoknak az emelés után 690 forintba kerül a menza, az érintett kollégistáknak pedig 2930 forint lett a napi háromszori étkezés, ami havi szinten csaknem 60 ezer forint terhet ró a szülőkre.

Két intézményt bezárnak télire

Még a könyvtári díjak is növekszenek november elsejétől. A felnőtteknek a beiratkozás mostantól 3000 forintba kerül.

A november két intézmény téli bezárását is hozta: egészen jövő év március 31-éig az önkormányzat döntése szerint nem látogatható sem az Emlékpont, sem pedig a zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely.