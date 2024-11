„Értem én, hogy minél rosszabb, annál jobb, de muszáj ennyire bunkónak lenni?” – címmel írt egy posztot a közösségi oldalára Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Fotókkal illusztrálta, hogyan nézett ki a Németh László utcai szelektív sziget a hétvégén.

Így nézett ki Hódmezővásárhelyen a Németh László utcai szelektív sziget. Márki-Zay Péter szerint a fideszesek szórták szét a szemetet, a rendezvény szervezői viszont állítják, hogy zsákokban helyezték el a hulladékot. Fotó forrása: Facebook/Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter: Nincs gerinc, nincs erkölcsi tartás?

Városunkban éveken át a Lázár-sajtó kedvenc foglalatossága az volt, hogy egy-egy kiborított zsák szemetet fotóztak, és arról cikkeztek, hogy milyen szemetes a város. Legtöbben azonnal rájöttünk, hogy az a zsák szemét pontosan azért került oda, hogy cikket lehessen írni róla

– írta Márki-Zay Péter, aki szerint a hétvégén egy fideszes vezetésű intézményben közismerten fideszes szervezők bonyolítottak le egy programot a vásárhelyi gyermekeknek, majd a legállatibb módon szórták szét a szemetet a szelektív hulladékgyűjtő sziget közepére, a földre.

Márki-Zay Péter még ennél is tovább ment a feltételezéseivel, és megkérdezte, hogy vajon politikai megrendelésre történt-e mindez. Azt írta, tudja, ki az az ember a városban, aki eddig is mindent megtett azért, hogy a vásárhelyiek szenvedjenek.

Kedves fideszes polgártársaink, a gonosznak való behódolásnak tényleg nincsenek határai? Ha legközelebb azt kapjátok parancsba, hogy vonatokat siklassatok ki és gyermekeket erőszakoljatok meg, azt is megteszitek? Nincs gerinc, nincs erkölcsi tartás?

– írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter.

Hozzászóló: „Felénk a hajléktalanok csinálnak ilyet”

Az egyik hozzászóló megkérdezte, milyen rendezvény lehetett ez, mert a fotón autógumi és penészes szőnyeg is látható. Feléjük a hajléktalanok csinálnak ilyen rumlit, amikor hasznosítható hulladékot keresnek. Az egyik szervező férje is kommentelt, és hangsúlyozta, hogy bezsákolva hagyták ott a hulladékot. A fotón egyébként láthatók a kék zsákok. Amikor látták, hogy másnapra mi lett belőle, a felesége azonnal intézkedett. Hozzátette, ennyi erővel ők is feltételezhetnék, hogy valaki szándékosan gondoskodott arról, hogy szét legyen szórva a szemét.