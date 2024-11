Kilakoltatás kezdődött Hódmezővásárhelyen. Fotó: Kovács Erika

„Oldja meg Melinda!”

Most, amikor újabb értesítést kaptam a november 5-i kilakoltatásról, ismét polgármester urat kerestem, de azt mondta, „Oldja meg Melinda!” Az önkormányzat munkatársai végül azt javasolták, fizessek be 200 ezer forintot, utána pedig még 200 ezret. Befizettem. Elnézést is kértek tőlem, amiért nem küldték ki a korábbi ügyintézővel kötött megállapodást írásban, végül mégis kilakoltattak – mondta az elkeseredett asszony, akinek még milliós tartozása van.

Mint lapunk arról beszámolt, Hódmezővásárhelyen 2020-ban robbant a bérlakásbomba. Akkor került napvilágra, hogy több mint 100 bérlőnek régen lejárt a szerződése, a lakók nem fizettek sem bérleti díjat, sem közüzemi számlákat. A bíróságtól kapott információnk szerint 2021. március 1-je és 2022. február 28-a között a hódmezővásárhelyi önkormányzat 24 kilakoltatási pert indított a tartozók ellen, 2022. március 1-jétől idén nyárig pedig további 67 bérlő ellen, akik között voltak olyanok, akik 40 ezer forinttal tartoztak, de olyanok is, akik milliókkal.

A bérlők életmódját is figyelembe veszi a lakásügyi bizottság

Márki-Zay Péter polgármestert arról kérdeztük, hogy hogyan halmozhatnak fel a bérlők milliós tartozásokat, amikor a lakásügyi bizottság félévente vizsgálja felül a szerződéseket, és elvileg azokkal írnak alá újabb félévet, akiknek nincs lakbér-, vagy közüzemi tartozásuk.

Konkrét ügyfélről nem adhatok felvilágosítást, de általánosságban elmondható, hogy a lakásügyi bizottság a tartozás mellett azt is figyelembe veszi, hogy milyen a bérlők életmódja. Van, hogy nem is tartozás miatt nem hosszabbítanak velük szerződést, hanem mert képtelenek betartani a társadalmi együttélés szabályait, például bűnöző életmódot folytatnak, agresszívek. Ha nincs szerződésük, akkor jogosulatlan használókká válnak. Ha nem költöznek ki a lakásból, akkor a lakáshasználati díj megduplázódik, majd idővel a háromszorosára növekszik, ez is eredményezi a milliós tartozásokat – mondta a polgármester, aki kérdésünkre elmondta, hogy Faragó Melindának valóban leállította a kilakoltatását a választás előtt, azért, mert megígérte, hogy részletekben fizet, de ez nem következett be.