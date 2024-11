Az emelés előtt is sokaknak van lakbértartozása. 2021. március elseje és 2022. február vége között a Márki-Zay Péter irányítása alatt álló hódmezővásárhelyi önkormányzat 24 kilakoltatási pert indított a tartozók ellen, 2022. március elsejétől idén nyárig pedig további 67 bérlő ellen. Néhány napja egy asszonyt és a 12 éves gyermekét ki is lakoltatták.

A szociális bérlakásokban a város kiskeresetű, vagy kisnyugdíjas családjai élnek, nagyon kevés pénzből. Rájuk nagy terhet ró majd Márki-Zay Péter és képviselői tervezett lépése. Archív fotó: Karnok Csaba

Márki-Zay Péter: A rendőrség dolga lesz intézkedni

– Megemeljük a lakbéreket. Január elsejétől a piaci alapú bérlakások díja 19 százalékkal emelkedik, a szociális alapúaké pedig 30 százalékkal. Ott ugyanis több problémánk volt az elmúlt időszakban, egy esetben kilakoltatásig fajult a dolog, de végül a lakó illegálisan visszamászott az ingatlanba. Majd rendőrség dolga lesz intézkedni – jelentette be Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Vásárhelyi Televízió Időben című műsorában. Hétfőn délután az önkormányzat honlapjára is kikerült az előterjesztés, amelyet november 27-én, a 9 órakor kezdődő közgyűlésen tárgyalnak a képviselők.

Az önkormányzat 5 évre előre eltervezte a bérlakások díjának emelkedését, szerintük ez az ütemezés a bérlők számára elviselhető mértékű lesz.

Vásárhelyen magasan röpködnek a százalékok

A piaci bérlakások díjait 2025. januártól 19 százalékkal emelik, majd a következő két évben 10, 2028-ban 8, végül 2029-ben, az önkormányzati ciklus utolsó évében már „csak” 7 százalékkal növelik a fizetendő költséget.

A város legszegényebb lakóinak, a szociális bérlakásokban élőknek viszont nagyon fájni fog az emelés. Január elsejétől 30 százalékkal kerül többe a lakhatásuk, ha a Márki-Zay Péter vezette közgyűlési többség elfogadja azt. 2026-ban 8, majd 7, utána 6, 2029-ben pedig 5 százalékkal emelkedik a bérleti díj. Ezzel már szinte előre borítékolható, hogy a kilakoltatási perek száma is növekedik majd.

Akire panaszkodik a szomszéd, bajban lesz

Az előterjesztésben Márki-Zay Péter azzal érvelt, hogy januártól működik a Szent Ferenc Program, amely többeknek lakbércsökkenést eredményezhet. A lakhatási programhoz önkéntesen lehet csatlakozni. Havonta ellenőrzik majd a lakás és a környezet tisztaságát, a gyermekek rendszeres iskolalátogatását és feltétel lesz a legalább közepes tanulmányi eredmény elérése is. Ugyancsak plusz pontokat lehet majd szerezni a közösségi élet szabályainak betartásával. Ennél csak az a probléma, hogy több bérlakásban élő is panaszkodott, hogy a lakótelepeken vannak notórius feljelentők, akiknek az önkormányzat minden fenntartás nélkül hisz. Ha a felsorolt feltételek mindegyike mellé pipa kerül, akkor a lakóknak a lakbér akár 40 százalékát is elengedhetik, de ezt a támogatást legfeljebb 6 hónapra állapítják meg. A szociális lakótelepeken egyébként sok egyedülálló kisnyugdíjas is él, akik legfeljebb tisztaságot, de jól tanuló gyereket nem tudnak prezentálni.