A létszám drasztikus csökkenéséről Márki-Zay Péter, a párt elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere a kéthetenként vasárnap jelentkező videóműsorában beszélt.

Márki-Zay Péter azzal indokolta, hogy nem indul a választáson, mert lefoglalják Hódmezővásárhely ügyei. A városon belüli ellenzéke szerint azonban az országos politikai szereplés miatt nem foglalkozik eleget Vásárhellyel. Fotó: Karnok Csaba

Vita alakult ki "házon belül"

Pártunk júniusi választási eredménye belső kritikát generált és megtisztulást indított el. Az elnökség, így jómagam is, lemondtunk, vállalva a választási eredmény következményeit. Ez az eredmény a mi várakozásunkat is alulmúlta. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy elérjük az 5 százalékos küszöböt, bár ez volt a cél. Magyar Péter és a Tisza Párt feltűnésétől kezdve a reményeink szertefoszlottak

– értékelte Márki-Zay Péter.

Az MMN november 9-én kongresszust tartott Budapesten, ahol a tisztújítás is megtörtént (https://www.mmnp.hu). A volt elnökségi tagok, egy kivétellel, újraindultak. Márki-Zay Péter is, az általa életre hívott párt elnöki pozíciójáért, ám kihívója is akadt. A kongresszuson egy szűk kör jelent meg: mindössze 43-an, akik közül 29-en Márki-Zay Péterre szavaztak, 13-an pedig Lovas Zoltán budapesti önkormányzati képviselőt támogatták. Ez akár komoly bizalomvesztésnek is értékelhető Márki-Zay Péterrel szemben. A vásárhelyi polgármester viszont úgy értékelte, hogy ez azt mutatja, párton belül is működik a demokrácia. Megemlítette, Lovas Zoltán 30 százalékos eredménye is jelzi, hogy vita van a Mindenki Magyarországa Néppártban.

Márki-Zay Péter szerint az MMN a leghitelesebb, legbecsületesebb párt

– Nyilvánosan többször is elmondtam, amiért sok kritikát kaptam, hogy az ellenzék esélye 2026-ban az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt legyőzze Orbán Viktort, és nekünk ennek semmiképpen sem szabad keresztbe tennünk. Vannak, akik azt követelték, hogy az MMN indítson 106 jelöltet 2026-ban, de én azt mondtam, hogy erről szó sem lehet. Nekünk katalizátorként kell segíteni, hogy leváltsuk Orbán Viktor rendszerét – fogalmazott Márki-Zay Péter.

Szerinte mind hitelességben, mind kormányképességben, mind pedig az elszámoltatás propagálásában az MMN olyat tud felmutatni, amire más vetélytársaik nem képesek.

A leghitelesebb, legátláthatóbb, legtranszparensebb, legbecsületesebb pártként büszkék lehetünk a Mindenki Magyarországa Néppártra, ezt a mintát szeretnénk átadni jobb- és baloldalnak. Ez fontos szerep

– hangsúlyozta.