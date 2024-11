Márki-Zay Péter a legutóbbi közgyűlésen beszélt arról, hogy úgy hallotta, Mártély el akarja venni a mártélyi üdülőterületet Hódmezővásárhelytől.

Márki-Zay Péter hallotta és készpénznek vette

A Belügyminiszter 1950-ben rendelte el Mártély önálló községgé alakulását, addig Hódmezővásárhely része volt. Mártély önálló lett, 1950-ben határozták meg központilag a település határvonalát is. Ezzel ért véget az urbárium 1772-es bevezetése óta fennálló helyzet, hogy a falunak nem volt „határa”. „A »Praedium Mártély« mostantól a Tiszától a Szentesi útig valóban nem vásárhelyi, hanem mártélyi határ lett” – olvasható Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor Táj a Tisza kanyarulatánál című írásában.

– Sajnálatos módon már arról beszélnek, hogy Ambrus polgármester úr szeretné a mártélyi üdülőkörzetet is elhódítani Hódmezővásárhelytől. Az üdülőterület Hódmezővásárhely integráns része, egy Trianont megélt nemzet számára a területi veszteség erkölcsileg elfogadhatatlan, természetesen mi nem szeretnénk lemondani a mártélyi üdülőterület tulajdonjogáról. Hódmezővásárhely így is elvesztette a száz évvel ezelőtti területének jelentős részét. Tudomásom szerint majdnem egész Mártély Hódmezővásárhelyhez tartozott. Szóval Hódmezővásárhely továbbra is az ország legnagyobb üdülőterülettel rendelkező része kíván lenni és ezért számomra felháborító Ambrus István felvetése, hogy ő vásárhelyi lakosként megcsonkítsa a szülővárosának terültét – mondta a közgyűlésen Márki-Zay Péter.

A közmeghallgatáson csak az merült fel, hogy mi lesz a parttal

Ambrus István lapunk megkeresésére elmondta, fogalma sincs, hogy Márki-Zay Péter honnan szedte ezt a badarságot és azt sem, hogy miért kavarta bele Trianont.

– A mártélyi embereknek mindig is fontos volt az üdülőterület. Nem véletlenül került szóba a közmeghallgatáson is annak kapcsán, hogy január elsejétől Székkutassal alakítunk közös hivatalt. Nem az elorozását kérték az emberek, csak rákérdeztek, hogy mi lesz a parttal. Én elmondtam, Márki-Zay Péteréknek, mivel Hódmezővásárhely tulajdona, kötelességük rendben tartani. A mártélyi üdülőterületen közvilágítást kell fizetni, füvet nyírni, levelet söpörni, a fákat át kellene vizsgálni, a tanösvényt, a vízisétányt a Bodnár Bertalan központot működtetni, lobbizni, hogy pénz jöjjön ezek fejlesztésére. Mondjuk, ez nehezen megy úgy, hogy a polgármester úr napi több posztban, videóban szidja a kormányt. Márki-Zay Péternek ez lenne a dolga, nem pletykákat gerjeszteni – fogalmazott Ambrus István.