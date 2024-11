Hódmezővásárhely önkormányzata két intézményt is bezárt november 1-jétől a jövő év március végéig. A téli időszakban bezár a Emlékpont és a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely. Ha minimum 10 fős csoportok időben jelentkeznek előre, akkor ők bemehetnek és megtekinthetik a fent említett intézményeket – ezt Márki-Zay Péter jelentette be.

A Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely télen csak úgy látható, ha előre bejelentkeznek a minimum 10 fős csoportok – ezt Márki-Zay Péter jelentette be. Fotó: Karnok Csaba

Egyeztettek, akár oda is adnák a MAZSIHISZ-nek

Márki-Zay Péter a közpénzből működtetett Vásárhelyi Televízió legutóbbi, Időben című műsorában azt mondta, a zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely bezárásával kapcsolatban nem kellett kikérniük a helyi zsidó hitközség véleményét.

– Ettől függetlenül beszéltünk a zárásról. Erdős Lászlóval, a helyi hitközség vezetőjével rendszeres kapcsolatban állunk, nekik egyébként is korlátlan hozzáférésük van ezekhez az önkormányzati tulajdonú épületekhez. Még arról is beszéltünk, hogy akár a működtetést vagy a tulajdont is átadjuk, ha akarják működtetni ezt a helyet. Erről a MAZSIHISZ-szel egyeztettünk is – említette meg Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter az EMIH-nek megadná a rezsiszámla fizetés lehetőségét

A vásárhelyi polgármester úgy fogalmazott, hogy a hódmezővásárhelyi hitközség a MAZSIHISZ-hez tartozik.

– Nevetségesnek tartom, hogy Lázár János sajtója az EMIH-re, egy köztudottan fideszes zsidó szervezetre hivatkozik, akik a magyar zsidóság 90 százalékával hadilábon állnak, és szerintem a világ zsidóságának jó részével is. Ha az EMIH kifizeti az energiaszámlát, akkor annyival tovább lesz nyitva a kiállítóhely. Ezt megadjuk Köves Slomó, fideszes lapokat is kiadó társaságának, ha ők nem a fideszes pártpropagandát akarják nyomtatott hetilapokban kiadni, mint eddig tették, hanem szeretnének Vásárhelyen rezsiszámlát fizetni, akkor ezt szeretettel elfogadjuk – mondta.

EMIH: Sajnálatosnak tartják a holokauszt 80. évében

Márki-Zay Péter ezt annak kapcsán mondta, hogy a Promenád24 megkereste az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, az EMIH-et a Magyar Tragédia 1944 téli bezárása miatt. A szervezet úgy fogalmazott: „Különösen sajnálatos e döntés a magyarországi holokauszt 80. évfordulójának évében, éppen 20 évvel a zsinagóga felújítása és az emlékmű elkészülte után. Ugyan a város vezetése a döntés előtt nem kereste meg hitközségünket, azonban ezúton felajánljuk, hogy az érintett időszak fenntartási költségeit átvállalva biztosítanánk a zsinagóga és az emlékhely szabad látogatását” – írták.