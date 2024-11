A miniszteri elismerést ünnepélyes keretek között adta át Budapesten Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A díjátadáson méltatták Bakainé Vajdovich Judit több évtizedes oktatói tevékenységét, mellyel jelentős mértékben hozzájárult a szentesi technikum szakmai és pedagógiai sikereihez. Nemcsak az oktatásban, hanem a tanulók pályaválasztásában és egyéni fejlődésében is meghatározó szerepet játszik.

Bakainé Vajdovich Judit a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkártól, Varga-Bajusz Veronikától vehette át a miniszteri elismerést. Fotó: hszc.hu

Miniszteri elismerést vehetett át

Az elismerés kapcsán az intézmény vezetősége is gratulált az oktatónak, hangsúlyozva, hogy Bakainé Vajdovich Judit példamutató munkájával a közösség meghatározó tagja, és kiemelkedő szerepet vállal a fiatalok jövőjének megalapozásában.

– Bakainé Vajdovich Judit nemcsak oktatóként, hanem mentorként, igazgatóhelyettesként is kiemelkedő szerepet játszik a diákok, az iskola életében. Munkáját mindig szívvel-lélekkel végzi, szakmai tudását folyamatosan megújítja – mondta el lapunknak Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója.

A HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum közössége büszke arra, hogy oktatójuk ilyen rangos elismerésben részesült, és bíznak benne, hogy munkája továbbra is példaként szolgál majd az oktatásban. Bakainé Vajdovich Judit maga is meghatódva vette át a díjat, és elmondta, hogy a siker nemcsak az övé, hanem kollégáié és tanítványaié is, akik motiválják őt a mindennapokban.

Ez a rangos elismerés nemcsak az oktató egyéni teljesítményének, hanem az egész intézmény elhivatottságának is szól, mely tovább erősíti a szentesi technikum hírnevét és eredményességét a szakképzés terén.