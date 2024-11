A múzeumposta már majdnem kész, jól halad a főtér és a cukrászda kialakítása is.

Fővárosi művész fiatalok festették a Múzeumposta falára a képet. Fotó: Kovács Erika

A múzeumposta postakocsija Tótvázsonyból érkezik

A sétányok kialakítása jól halad, a napokban kezdik építeni a pavilont, ahol a Postakürt Alapítvány kiállít majd egy cariol kocsit

– mondta Ambrus István, Mártély polgármestere. A lófogatos cariol kocsit hajdan csomagok kézbesítésére használta a posta. Egy ilyen járművet is láthatnak majd a helyiek és az arra járók hamarosan Mártélyon. A restaurált cariol kocsi november 5-én érkezik a Balaton-felvidékről, Tótvázsonyból.

A múzeumposta hivatalos megnyitóját november 11-re tervezik.

Fiatal művészek festették

A napokban a Csete-ház fehér falára, amelyben a Postakürt Alapítvány a múzeumpostát berendezi, egy szép festmény is felkerült, amelyen egy lovaspostás levelet nyújt át egy kisgyermeknek. Budapesti fiatal képzőművészek készítették.

Az önkormányzat a tér rendbetételét vállalta magára. Már készül a sétány is, és napokon belül a helyükre kerülnek a kandeláberek és a padok is. Közben a másik Csete-házban, amelyet az önkormányzat megvásárolt az MBH Banktól, jól halad a cukrászda és a hozzá tartozó 50 négyzetméteres terasz kialakítása is. Ambrus István egyedül a fű kizöldellését nem ígérte meg a megnyitóra.

Pavilon is készül

A pavilonban a cariol kocsit megvilágítjuk, és kihelyezünk 5 információs táblát is, amelyek főként postatörténettel, illetve Mártély történetével foglalkoznak. Nemcsak nappal, hanem este is érdemes lesz arra sétálni, mert reményeink szerint nagyon szép lesz

– mondta Ambrus István.