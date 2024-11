Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - minden egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnapról

Pályafutása legnagyobb elismerését vehette át lapunk fotóriportere, Török János

Videón, ahogy egy sinekre hajtó autónak ütközik a villamos

Életre szóló élmény a szalagavató a Karolinában is

Így vált legendává Szinetár Miklós Szegeden

Nézőpont-felmérés: a magyarok többsége szerint Magyar Péternek távoznia kell a közéletből

Vérfagyasztó képsorok: majdnem elgázoltak egy anyukát két gyermekével

Napi infó

Időjárás

Az északi országrészben tartósan ködös, rétegfelhős idő ígérkezik, míg máshol többórás napsütés várható. 6-13 fok valószínű, de ÉK-en ennél hidegebb lehet. A délkeleti szél megélénkül.

Közlekedés

A Tisza alsó szakaszán, Mindszent és Baks között a komp karbantartási munka miatt bizonytalan ideig nem közlekedik.



Szeged: Szokásos hétfő reggeli erős forgalom tapasztalható a város bevezető útjain. Torlódik a kocsisor az Algyői, Dorozsmai és a Bajai úton is.

Újszeged irányából nehézkes az átjutás, mindkét híd és az odavezető utak is telítettek. A Bertalan hídon megszűnt a lezárás. A Sárkány és a Földmíves utcába továbbra sem lehet behajtani, a tömegközlekedés forgalmát is elterelték. A Somogyi utcán, a Korányi fasor és az Oskola utca között javítják az útburkolatot. Folyamatban van még a felújítás a Bakay, a Sóhordó, a Zoltán, a Verbéna és a Jósika utcában is. Baleset nem nehezíti a közlekedést.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 99 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 3,9 Celsius-fok, Csongrádnál - 78 centiméter, Mindszentnél 15 cm.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.