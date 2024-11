Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink keddről

Márki-Zay Péter párttársa kapott bizalmi pozíciót a kabinetirodán

Mint egy világsztár - Dénes Dávid ismét hatalmasat énekelt a Megasztárban

Szegedről lett magyar válogatott, most leigazolta a Veszprém

Úton az Árendással - Együtt dobbant a közönség szíve a néptáncosok lépteivel

Magyar Péter támogatja, hogy az azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe

Csodás videó: így érkezett meg a Kossuth térre az ország karácsonyfája

Szerdán borongós idő várható. A Dunától keletre többfelé párás, helyenként ködös marad a levegő. Napközben délnyugat felől egyre többfelé számíthatunk esőre és szitálásra. A hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Északkelet-Magyarországon lesz a leghidegebb. A légköri változások nem okoznak számottevő terhelést a szervezetünknek, de a hajnali fagyok és a párás idő az ízületi és légúti betegek tüneteit súlyosbíthatják.

A Csongrádi pontonhídon a javítási-felújítási munkálatok egyelőre befejeződtek így az átkelés éjjel-nappal lehetővé vált.

A hétvégi kamiontilalom november 30-án szombaton 22 órától, december 1-jén vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Szeged: Egyre nagyobb a forgalom a bevezető utakon, a hidakon és a városban is. Továbbra is folynak a munkálatok a Bakay Nándor, a Somogyi, a

Sóhordó, a Zoltán, a Jósika és a Verbéna utcában. A Sárkány és a Földmíves utcába továbbra sem lehet behajtani, a tömegközlekedés forgalmát is elterelték. Burkolatjavítási munkálatok miatt a 8-as, és a 10-es trolibusz klinikák irányú, Kálvin téri Anna-kút elnevezésű megállóhelyét áthelyezték

mintegy 50 méterrel hátrébb, a Madách utca kereszteződése felé. Baleset nem nehezíti a közlekedést.

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 113 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 5,0 Celsius-fok, - 42 Csongrádnál centiméter, Mindszentnél 43 centiméter.

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

