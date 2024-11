Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - minden egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán

Milyen szülő az ilyen? Sorsára hagyták a menekült kisfiút az ásotthalmi erdőben

Még Mihálffy Bélát is meglepte az agrárminiszter Ruzsán

A pankrátor csongrádi fogorvos, akitől csak a szorítóban kell félni

A BYD autógyár új mércét állít: a Mercedes-dolgozóknál is jobban kereshetnek a munkások

Hamvasztása előtt tért magához egy férfi a hullaházban

Ahol Magyar Péter megjelenik vezetőként, onnan testvére szép summát markol fel

Napi infó

Időjárás

Borult, erősen felhős idő várható, amelyet csak rövid napos időszakok szakíthatnak meg. A Köpönyeg előrejelzése szerint a délutáni óráktól északnyugat felől eső és zápor is érkezhet. A déli szél megerősödik, majd északnyugatira fordul. A nappali hőmérséklet 10 és 11 fok körül alakul. Az időjárási változások ugyan nem befolyásolják számottevően az egészségünket, de a párás és hideg levegő hatásai egyes krónikus betegségek tüneteit súlyosbíthatják.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon, KRESZ táblákat tisztítanak és szalagkorlátot javítanak a 77-es km-nél, a 134-es km-nél és a 157-es km-nél sávzárás miatt kell lassítani. A sávzárásra táblák hívják fel a figyelmet.

A Csongrádi pontonhídon a javítási-felújítási munkálatok egyelőre befejeződtek így az átkelés éjjel-nappal lehetővé vált.

A hétvégi kamionstop november 30-án, szombaton 22 órától, december 1-jén vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

Nagy a forgalom a város bevezető útjain. Sokan vannak a Dorozsmai és az Algyői úton a Rókusi és a Makkosházi körúton. A Csillag tér forgalma is nagyon erős minden irányból sorokra kell számítani. Az Etelka soron út javítás miatt csak félpályán lehet közlekedni. A Szőregi úton és a Temesvári körúton is sok az autó. A hidakon is torlódik a forgalom. A belvárosban is sokan autóznak, főleg az iskolák környékén itt szabálytalan parkolásra lehet számítani. A folyamatban lévő útfelújítási munkálatok továbbra is nehezítik a közlekedést több helyen a városban. Az esőtől nedves burkolat is csúszós lehet valamint a városon kívül a köd miatt kisebb a látótávolság.