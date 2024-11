– A közlekedés az életünk szerves része, fejlődése pedig nemcsak technológiai, hanem társadalmi és gazdasági kérdéseket is érint – mondta el november 21-én Gellért Ákos, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke Szegeden, a Nemzetközi Közlekedési Konferencia megnyitóján. Ennek témájául az Evolúció a közlekedésben címet választották: az elektromobilitástól az önvezető járművekig, a mesterséges intelligenciától a személyközlekedés átalakulásáig számos aktuális és jövőbe mutató témát tárgyaltak meg a kétnapos rendezvényen.

Nemzetközi Közlekedési Konferencia: Több százan vettek részt a jubileumi rendezvényen. Fotó: DM

A közösségi közlekedésről

Az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről Kerékgyártó János helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a tömegközlekedésben jelentős növekedést tapasztaltak az elmúlt évek során, amely egyszerűbben, olcsóbban elérhetővé vált. Hozzátette, van még teendőjük, ezért hirdette meg Lázár János miniszter az 5 pontos akciótervet a tömegközlekedés megújítása érdekében. Ennek részeként újragondolják a személyszállítási jogokat és az alapellátást, megújítják a járműflottát, valamint pályarekonstrukciók is lesznek a vasúti vonalakon.

Kétpályás vasút, hídfejlesztés és négysávos út

Szénási Róbert szegedi önkormányzati képviselő, a városfejlesztési bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Szeged hosszú évek óta elkötelezett amellett, hogy a legzöldebb magyar város legyen, ennek érdekében figyelmet fordítanak a fenntartható közlekedésre. Emlékeztetett, szintén a zöld várost szolgálja az a 4 önjáró trolibusz is, amely ősszel érkezett Szegedre. Kitért a múlt pénteken bejelentett közlekedési fejlesztésekre is, amelyet az önkormányzat a kormánnyal és a BYD-val közösen valósít meg. Ennek része például a Szeged és Kiskunfélegyháza között épülő vasútvonal, a Sándorfalvi út négysávosítása, valamint a Belvárosi híd 2 milliárd forint állami támogatásból megvalósuló fejlesztése is. Utóbbi már jövő évben elkezdődik.

Az első nap a jubileum alkalmával ünnepi vacsorával zárult, amelyen Szeri István elnöki elismerésben részesült. A konferencia második napján szekcióülések zajlottak, melyeken a mesterséges intelligencia, az önvezető autók, a személyközlekedés változásai, a közlekedés oktatásban való jelenléte került fókuszba, de szó volt a fuvarozási és szállítmányozási piacon megjelenő európai kihívásokról is.