Azt szerettük volna, hogy minél több kezdő egyetemista már induláskor kapjon anyagi segítséget tanulmányai folytatásához, illetve hogy a kiváló hallgatók visszajelzést kapjanak arról, hogy jó úton haladnak

– fogalmazott. A Zirzen Janka ösztöndíjjal a pedagógusképzés területén akarták erősíteni a létszámot. Ezt évről évre felmenő rendszerben hirdetjük meg, hiszen a diploma megszerzéséig minden szemeszterben jár, ha a tanulmányi eredmények ezt alátámasztják - jegyezte meg.

Az oktatási rektorhelyettes felhívta a figyelmet, hogy számos más ösztöndíj is elérhető a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján, és biztatta a jelenlévőket, hogy ezeket is használják ki. Ahogyan a tudományos lehetőségeket is, hiszen, mint mondta, a legkiválóbbak már ilyenkor el tudják kezdeni felépíteni kutatói, majd PhD tevékenységüket.