A Red Bull Basement egy olyan ötletverseny, mely során fiatalok mutathatják meg üzleti elképzeléseiket a világnak. Az energiaitalgyártó cég abban támogatja a következő generáció innovátorait, hogy AI-technológiával felgyorsítva fejlesszék és valósítsák meg kiemelkedő üzleti elképzeléseiket.

Nagyvári Dávid, a magyar forduló szegedi győztese ruháknak tervezett online piacteret. Az ötletverseny jóvoltából Tokióba utazhat. Fotó: DM

Szegedi diáké volt az ország legjobb ötlete

A versenyre november 5-ig jelentkezhettek a világot pozitív irányba terelő innovátorok. Ezt követően szakmai zsűri – Tomán Szabina (Tomán Diet), Wettstein Albert (Munch), Golovics Milán (Forbes), Pfaff-Priger Inez (Körvonal) és Lengyek Kristóf (korábbi győztes) – választotta ki a legjobb pályázót minden országból. Idén egy szegedi fiatalember kapta meg a lehetőséget, hogy ötletével, mely a magyar pályázók közül a legjobb volt, nemzetközi színtéren, szakértők és mentorok bevonásával fejleszthesse tovább elképzelését, december elején pedig Tokióban, a verseny döntőjén mutathassa be a kidolgozott koncepciót. A jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló Nagyvári Dávid a StyleSwipe-pal nevezett, ami egy online piactér olyan ruhák számára, amelyek passzolnak a vevő személyiségéhez és stílusához.

– Az ötlet a kapszulagardrób koncepcióján alapul, vagyis olyan ruhaösszeállításon, amely a darabszám minimalizálása mellett maximalizálja a darabok variálási lehetőségét – magyarázta versenyötletét lapunknak Dávid. Egy Tinder-szerű felületet hozott létre, ahol a ruhák jobbra-balra húzásával az algoritmus pillanatok alatt felismeri, milyen stílus passzol a felhasználóhoz, ezt követően pedig szetteket ajánl fel.

Személyiséghez illő gardróbot állíthatunk össze

– A mai világ legnagyobb problémája, hogy nincs időnk átgondoltan vásárolni, és a hatalmas áruházakban szinte lehetetlen is átnézni minden darabot, hogy összeillő szetteket tudjunk összeállítani. Ezért veszünk különálló ruhákat, melyek többségét aztán nem tudjuk variálni más összeállításokkal. Az általam létrehozott platformmal a tudatos vásárlást szeretném ösztönözni, mellyel egyrészt kialakítható egy személyiséghez illeszkedő gardrób, másrészt környezetvédelem szempontjából is sokat tesz a Földért – magyarázta Dávid. Hozzátette: a felhasználók pénzt is kereshetnek az ingyenes felület használatával, az általuk létrehozott gardróbok értékesítéséből ugyanis jutalékot kapnak.