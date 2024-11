Már Hódmezővásárhelyen is nagy sikert aratott a pályaválasztásról szóló rendezvény, és Szentesen is teljesen megtelt a Gödörben felállított sátor. A rendezvény célja, hogy a továbbtanulás előtt álló fiataloknak minél közelebbről megmutassák a szakképzés izgalmas világát, valamint segítséget nyújtsanak a megfelelő szakma kiválasztásában.

Sok pályaválasztás előtt álló látogatott el a SkillFestre, ahol a HSZC intézményei bemutatták, milyen képzésekkel várják a diákokat. Fotó: Szabó Viktor

Pályaválasztás és duális partnerek

„Ez a rendezvény közel hozta a szakmák világát, különböző feladatokon keresztül jól tudtak szórakozni kicsik és nagyok. Nemcsak az intézményeink, hanem a duális partnereink is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, így a fiatalok megismerhették a duális képzés kínálta lehetőségeket is” – fogalmazott Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója.

Dancsó Péter, a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum diákja, erősáramú elektrotechnikus szakmát tanul. Kérdésünkre elmondta, hogy azért választotta ezt, mert érdekli az elektronika, és az iskola elvégzése után jól kereshet majd ezzel a szakmával. A SkillFest kapcsán elárulta, hogy rengeteg jó szakmát tudott megnézni és kipróbálni. Kiemelte, hogy a legérdekesebbnek a hegesztőket és a rendőrséget találta.

Nem csak a fiataloknak szólt a SkillFest

Ugyan sokan azt gondolják, hogy a pályaválasztás csak a fiatalokat érinti. Legtöbben általános iskola végén gondolkoznak azon, hogy merre tanuljanak tovább, milyen szakmát szeretnének szerezni. A HSZC intézményeiben azonban lehetőség van arra is, hogy a felnőttek is új szakmát tanuljanak. A Gödörben számos olyan érdeklődő is megjelent, akik kedvet kaptak egy új szakmához. Az ő számukra is tudtak információval, segítséggel szolgálni az iskolák képviselői.