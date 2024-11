Akár már november végén ingyen lehet majd várakozni a kapuk és garázsok előtt, ha a képviselő-testület a jövő pénteki ülésén jóváhagyja a parkolási rendelet módosítását. A közgyűlés elé kerülő javaslat azonban bezárna egy kiskaput. A jövőben csak azok a sárga villogót használó járművek parkolhatnának ingyen a fizetős övezetekben, amelyekkel valóban közfeladatot látnak el.

A parkolási rendelet tervezett módosításával bizonyos esetekben visszatérhet az ingyenes parkolás Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Szalagavató bált tartottak a Piarista Gimnáziumban

A városban először a Piarista Gimnázium végzős diákjaira tűzték fel a szalagot. A szalagavató bált szombaton tartották, csaknem száz diák táncolt keringőt.

Disznóvágással indult a Böllérnap Zákányszéken

A reggeli hagymás sült vér, az ebéd orjaleves és töltött káposzta volt szombaton a zákányszéki Böllérnapon. A közösségi disznóvágás húszéves hagyomány a településen. Most két sertést dolgoztak fel, közben a védőital is szépen fogyott az udvaron, amiről megtudtuk, hogy disznóvágáson nem az a lényeg, hogy milyen gyümölcsből készült. Sokkal inkább az, hogy legyen a pálinkából fogó, szúró és forgató is.

Vidám hangulatban telt idén is a disznóvágás. A férfiak a Művelődési Ház udvarán, az asszonyok az épület konyhájában serénykedtek. Fotó: Karnok Csaba

Tízéves a Dóm Rotary Club, ezt ünnepelték

Megalapításának tízéves jubileumát ünnepelte pénteken az RC Szeged Dóm.

Az egykori Centrum Áruház születésnapját ünnepelték

A szegedi Centrum Áruházat – amely ebben a formában már nem létezik – 58 éve alapították. Az egykori centrumos dolgozók közösen ünnepelték meg a születésnapot, nosztalgiázva azon az időn, amikor szinte egy családként éltek együtt a belvárosi bevásárlóközpontban.

A kínai nagykövet szerint a BYD új lendületet adhat a két ország kapcsolatának

A BYD-gyár munkaerő szükségletének egyik alapját jelenhetik a szegedi Déri iskolában végzett diákok. Ezért látogatott éppen ide pénteken Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete.