Pitvaros idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, amellyel a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű diákok felsőoktatásban való részvételét támogatják. Azok a fiatalok pályázhatnak az ösztöndíjra, akik pitvarosi lakhellyel rendelkeznek, és felsőoktatási intézményben, teljes idejű, vagyis nappali munkarendben folytatják tanulmányaikat.

Pitvaros is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Fotó: Karnok Csaba

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2024 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2025 őszén már nem áll fenn, úgy a 2025/2026. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem jár. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje december 4.