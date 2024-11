Retete scoase din fioc, azaz Receptek az asztalfiókból – ez a címe annak a szakácskönyvnek, amelynek már a második része jelent meg a hétvégén. Az első pontosan két évvel ezelőtt látott napvilágot, és szerzője Birta Júlia Mihaéla, a makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Akkor azt mondta, a román konyhaművészet olyan finomságai szerepelnek benne, amelyek az ország amúgy gazdag szakácskönyv-irodalomban ilyen formában nem feltétlenül lelhetőek fel. Ez igaz a második, ugyancsak román nyelvű kötetre is.

A román konyhaművészet hagyományos ritkaságai Birta Júlia Mihaéla könyvében. Fotó: Szabó Imre

A román konyhaművészet Makón

– A második kötet ötlete mindjárt az első megjelenésekor megszületett – mondta Birta Júlia Mihaéla, aki szakácskarrierjét egyébként a makói Koronában kezdte három évtizede. A szülők, nagyszülők időszakából származó ételrecepteket részben otthonról hozta, részben ismerősöktől kapta. Levesek, húsételek, köretek, sütemények és savanyúságok szerepelnek benne – részben olyanok, amelyek szinte már feledésbe merültek. Példaként a hagyományos román töltött báránycombot említette közülük, ami az egyik kedvence.

Reprezentációs ajándék lesz

A második kötetet is a makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adta ki; az elsőhöz hasonlóan 62 oldalas, 32 recept van benne és mindegyik ételt le is fotózták. A megjelenést 400 ezer forintos pályázati támogatásból oldották meg. A kiadvány csak száz példányban jelent meg, kereskedelmi forgalomba nem kerül: a nemzetiségi önkormányzat reprezentációs ajándékai lesznek, illetve a szombati, Erzsébet házban tartott könyvbemutató nagyrészt a határon túlról érkezett résztvevői kaptak belőle. A rendezvényt egyébként kiállítás és kultúrműsor is színesítette.