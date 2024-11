M. Adrienn története megrendítő példája annak, hogy milyen aljas módszerekkel élhetnek vissza csalók a gyászolók fájdalmával. A Vecsésen élő nő édesanyja emlékére szeretett volna egy szép sírkövet készíttetni, de egy sírköves csaló hálójába került. Az áldozatok elmondása szerint a férfi előleget vett fel a munkákra, ám a megbeszélt határidőig semmit sem teljesített, és azóta elérhetetlen. Adrienn, akitől 300 ezer forintot csalt ki, másokat is figyelmeztetett egy makói Facebook-csoportban. Sajnos több hozzászólás is igazolta, hogy a férfi másokat is hasonló módon csapott be.

Sírköves csalóra figyelmeztetnek az interneten Illusztráció: Shutterstock

Jelentkeztek a sírköves csaló áldozatai

Nem Adrienn az egyetlen áldozat: többen jelezték, hogy a férfi akár 450 ezer forintot is kicsalt előlegként, majd nem teljesítette a munkát. Egyes esetekben a sírkövek csak részlegesen készültek el, és az elkövető a költségek emelkedésére hivatkozva további összegeket követelt. Az áldozatoknak nemcsak a pénzveszteséget, hanem az érzelmi fájdalmat is el kell viselniük, hiszen a szeretteik emlékének méltó megőrzése sem valósult meg. A csaló módszeresen kihasználta a gyászolók bizalmát, miközben közösségi oldalakon és telefonon is elérhetetlenné vált.

Hivatalos lépések és megelőzés

A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyik csalás gyanújával a Pécsi Rendőrkapitányság vezetésével. Az eset kapcsán azonban fontos tanulság, hogy az ilyen helyzetek elkerülése érdekében érdemes alaposan ellenőrizni a kivitelezőket, referenciákat kérni, és csak megbízható forrásból választani szolgáltatót. Az érintettek nyíltan beszélnek tapasztalataikról, hogy másokat is megóvjanak a hasonló helyzetektől, és a közösségi összefogás erejével igyekeznek megakadályozni a csaló további tevékenységét.

Az esetről a borsonline számolt be.