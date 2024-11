– Sok országban nem olyan fegyelmezett az oltási rend, mint nálunk, így mikor elkezdődött a koronavírus-járvány, vele együtt felbukkantak az oltástagadók is. Az, hogy most éppen a szamárköhögéssel küzdünk, azt ennek, vagyis nekik köszönhetjük. Liberalizmus van, szabadságjogok, és sokan nemet mondanak, és mondtak a védőoltásokra – mondta a Délmagyarországnak a Magyar Gyermekorvosok Társasága főtitkára.

Szamárköhögés: a felnőtteknek sem árt a védőoltás, a kismamáknak és csecsemőknek kifejezetten ajánlott. Illusztráció: Shutterstock

Szamárköhögés veszélyes a csecsemőkre

Havasi Katalin hozzátette, meglepő módon az első járványok a leggazdagabb amerikai térségekben, és ott is a magániskolákban alakultak ki. Ott bukkant fel a például a kanyaró. Azonban már a nagy amerikai egyetemek is eljutottak odáig, hogy kérhetik az oltási igazolást, és akinek nincs, azt nem veszik fel.

– A szamárköhögés az egészen fiatal csecsemőkre veszélyes, akiket még nem oltottak be ellene. Érdemes arra is gondolni, hogy már a kismamák számára is van olyan oltás, ami az ellenanyagszintet növeli, és védi a babákat. Magyarországon a 3 adagból álló alapimmunizáló oltási sorozatot 2, 3 és 4 hónapos korban adják be a magyarországi oltási ütemtervnek megfelelően. Utána a betegség már nem életveszélyes, viszont hosszú köhögést még okozhat – tette hozzá Havasi Katalin.

A kismamák is veszélyben vannak

Vagyis a legkisebbekre és a babát tervezőkre, a kismamákra kell fokozottan odafigyelni. De a szamárköhögést a gyengébb immunrendszerű felnőttek is megkaphatják, hiszen a gyerekkorban kapott oltás hatása már elgyengült, így nem árthat egy ismétlőoltást felvenni, nehogy baj legyen.

Magyarországon az országos tisztifőorvos 2024. július 22-i ajánlása szerint javasolt a szamárköhögés elleni emlékeztető oltás a várandósoknak, mert az az újszülöttet is védi.

Oltani kell

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szintén a 2024. július 22-i ajánlásában felhívja a lakosság figyelmét, hogy a csecsemővel egy háztartásban élő családtagok és a csecsemő gondozásában résztvevők számára is javasolt a védőoltás. Az ajánlás szerint jelenleg a szamárköhögés elleni emlékeztető oltáshoz szükséges oltóanyag országosan elérhető a gyógyszertárakban, és ezt a hatóság folyamatosan monitorozza.