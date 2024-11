Szántó Kovács János eddig a Kossuth teret nézte, most már a sétálóutcára veti „vigyázó szemeit”. Csütörtökön délelőtt daruval emelték fel az eddigi helyéről, és átvitték a tér másik oldalára, a templom mellé.

Szántó Kovács János megérkezett az új helyére. Fotó: Kovács Erika

Az agrárszocialista mozgalom karizmatikus vezére volt

„Elvtársak, ne hagyjátok, szóljatok a többieknek, s támadjátok meg a városházát!” – szólította fel a vásárhelyieket 130 évvel ezelőtt, 1894. április 22-én Szántó Kovács János, amikor letartóztatta a hódmezővásárhelyi rendőrség. Az agrárszocialista mozgalom karizmatikus vezére, földmunkás, proletár, a magyarországi és hódmezővásárhelyi agrárszocialista mozgalmak vezetője 172 évvel ezelőtt született. Nem jutott neki hosszú élet, 56 évesen halt meg. Már gyermekkorától dolgoznia kellett: volt kiskanász, béres, napszámos, kubikos, börtönőr, rendőr… Rádöbbent a társadalmi egyenlőtlenségekre, s ez gondolkodó emberré tette. Szántó Kovácsék az Általános Munkás Olvasóegyletben szociáldemokrata röpiratokat és kiadványokat olvastak és értelmeztek. Az egylet iratait, könyveit a városi karhatalom 1894-ben lefoglalta, Szántó Kovács Jánost elfogták és fogdába zárták. Letartóztatása tömegmegmozdulást váltott ki.

A Szántó Kovács János-szobor Amszterdamban is járt

Szántó Kovács szobrát 1965-ben állították, készítője Somogyi József szobrászművész, a talapzatot pedig Janáky István tervezte. Egyszer elvitték a térről a szobrot az amszterdami Stedelijk Múzeumba, a Time and Again című kiállításra. Ez a cselekedet országos vitát szított szakmai körökben.

Hódmezővásárhely 1975-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott Szántó Kovács Jánosnak.

Sarlóra is gyűjteni akartak neki

Szántó Kovács János szobrának áthelyezése az elmúlt évtizedekben többször is szóba került, például 2008-ban, amikor egyebek között a víztorony melletti park, a múzeummal szemközti terület, a városháza vagy a galéria udvara is felmerült új helyszínként, végül a helyén maradt – mostanáig. Szántó Kovács János szobra most néhány tíz méterrel arrébb került. A köpönyeg, amivel a sérülésektől védték, tényleg jól állt neki. Ha nem ismernénk jól a szobrot, messzebbről nézve azt is hihettük volna a szélmentes időben, hogy a szobor része, hiszen akik ráterítették a vastag anyagot, még arra is ügyeltek, hogy jó legyen a redőzése. Szántó Kovács János szobrát egyébként szeretik a vásárhelyiek, tavasszal még sarlóra is gyűjteni akartak neki, hogy le tudja vágni maga körül a hatalmas gazt.