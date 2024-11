Fogadás

Hazafelé tartva a nap végén beugrottam az egyik petőfitelepi sörözőbe, ahol ismerősökkel találkoztam. Megrendeltem rozé hosszúlépésemet és közben a társasághoz fordulva kérdeztem: halottak már a Száraz novemberről? Egyöntetű igen volt a válasz, de a jelek szerint nem csatlakoztak hozzá.

– Nyugdíjasoknak nem is kell – közölte álláspontját Sanyi bácsi, amivel Misi bácsi bólogatva egyetértett.

– Már a munkahelyen is említették, ott is beszéltünk róla és a 12 fős kollektívából két kolléga tartja is a Száraz novembert. Úgy hallottam, még fogadtak is, hogy melyikük bírja tovább, amit úgy eszeltek ki, hogy igazából egyikük sem veszít majd – vette át a szót Sanyi. Megjegyzés: a látottak és tapasztaltak alapján a teszteltek közül egyik vendéglátóhely forgalmát sem csökkentette a Száraz november – legalábbis eddig.