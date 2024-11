A szegedi közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága kedden tárgyalta Binszki József előterjesztését arról, hogy a jövőben a mostaninál jobban együttműködik majd Szeged, Hódmezővásárhely és Algyő. A várospolitikai alpolgármester előterjesztésében azt írta, hogy A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. január 1-jei, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2024. december 31-i megszűnése olyan helyzetet teremtett, amely szükségessé teszi a települések közötti kapcsolatok új alapokra helyezését.

Új alapokra helyezi a kapcsolatait Szeged. Fotó: Karnok Csaba

Szeged is csatlakozik

Binszki József szerint a regionális kihívások sikeres kezelése érdekében van szükség a három település kapcsolatainak erősítésére. Azért erre a hároméra, mert települések közigazgatási területei szomszédosak, és vármegyei szinten a legnagyobb összefüggő egységet alkotják.

Az előterjesztésben az olvasható, hogy az új helyzetben előnyösebb, ha a három szomszédos település kisebb területi egységben, közös prioritások mentén működik együtt.

Minden szinten

Az együttműködés célja, hogy a települések anyagi, szellemi, gazdasági, rendészeti, turisztikai és kulturális szempontból is összehangoltabban léphessenek fel közös érdekeik védelmében, valamint a lakosság életminőségének javítása érdekében. A tervek szerint kibővülhetnek a kapcsolatrendszerek, amik további, nagyobb ipari és egyéb beruházási, pályázati lehetőségeket is generálhatnak a térségben. A társulásnak már a neve is megvan: SZEHA lesz majd, ha a pénteki közgyűlésen is átmegy a javaslat.