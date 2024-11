Másfél éve köszöntöttük utoljára a legkisebbeket. Ezt most pozitívummá formáltuk. Eddig az volt a hagyomány Székkutason, hogy minden kisgyermeket a saját otthonában köszöntöttük, ami a népi hagyományokra is épült, most viszont olyan sokan vannak a kicsik, huszonketten, hogy úgy döntöttünk, egy találkozót szervezünk, ahol a szülők eszmét, tapasztalatot cserélhetnek, a gyerekek pedig játszhatnak egymással