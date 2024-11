Csütörtökön összeült Szentes város képviselő-testülete, ahol többek között döntöttek arról, hogy a település polgármestere pénzre válthatja a ki nem vett szabadságot. Ez 1 millió 285 ezer 222 forintot jelent, ami 29 ki nem vett szabadnap ára.

A szentesi polgármesternek csaknem 1,3 millió forintos szabadságmegváltást hagyott jóvá a képviselő-testület. Fotó: Szabó Viktor

Kérdésekkel bombázták a szentesi polgármestert

Lénárt Jenő (Mi Hazánk Mozgalom) képviselő felszólalásában arról érdeklődött, miként lehet, hogy ilyen sok szabadsága maradt a polgármesternek, miután a választás előtt napközben járta az utcákat, kampánytevékenységet végzett. Szabó Zoltán Ferenc elmondta, hogy sokszor hétvégén és a hivatalos munkaidő lejárta után is dolgozik. Hozzátette, hogy sokszor csak papíron lett kiírva a szabadnap, de ő ennek ellenére munkával töltötte az idejét.

Torday Henrietta, a Fidesz-KDNP települési képviselője azután érdeklődött, törvényes-e az, hogy papíron ki lett adva a szabadnap, most mégis szeretné kifizettetni. Megjegyezte, hogy a hivatali dolgozók is sokat dolgoznak délután, este és hétvégén, kérdés, hogy nekik is meg lehet-e váltani a bent maradt szabadságot. A polgármester erre már nem tudott válaszolni, ezért a jegyző válaszolt. Döbrőssyné Seres Ilona azzal érvelt, hogy próbálják kiadni mindenkinek a szabadságokat.

Végül a polgármester frakciója, a Jövőnk Szentes Egyesület képviselői megítélték a milliós kifizetést, a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői pedig nem támogatták az előterjesztést. Tekintettel arra, hogy többségben ülnek a testületben Szabó Zoltán Ferenc támogatói, eldőlt, hogy az önkormányzat kiutalja a pénzt.

Eldőlt továbbá az is, hogy idén október elsejétől december 31-éig tíz nap szabadság jár a város első emberének. Ezt 2024. december 7-e és 18-a között veszi ki.