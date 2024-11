A balástyai önkormányzat ismét sikeresen pályázott a szociális tüzelő igénylésére, így ebben az évben is lehetőség van arra, hogy a rászorulókat kérelem alapján ilyen támogatással segítsék. Az igényléseket november 13-ig lehet beadni a polgármesteri hivatalban, ezt követően pedig január 10-ig pótigényt is be lehet nyújtani.

