Széles körű pedagógusi összefogással valósult meg idén is a Kísérletek Kavalkádja program szombaton. A Szent-Györgyi Albert Agóra szinte minden zugában természettudományos kísérletek zajlottak. Ez alkalommal is az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola berkeiben működő SzeReTed diáklaboratórium volt a főszervező.

Minden asztalnál más-más természettudományos kísérletek zajlottak. Fotó: Karnok Csaba

Természettudományos kísérletek testközelből

Tavaly ünnepelték a SzeReTed labor tízéves születésnapját. Csiszár Imre laborvezető elmondta, hogy a megalapításának legfőbb célja az volt, hogy hatékony lépést tegyenek a gyerekek természettudományos nevelése érdekében. A laborban a diákok nem csupán megtekinthetik, de ők maguk végezhetik el a kísérleteket. A labor a régió tizenöt iskolájával ápol szoros együttműködést, ahonnan rendszeresen érkeznek diákcsoportok természettudományos órák keretében kísérletezni. Emellett a Selye János diáklabor pályázat keretében három másik dél-alföldi diáklaborral konzorciumban diákkutatásokat is megvalósítanak.

„Mindent a kéznek”

A Kísérletek Kavalkádja programsorozat hagyományaihoz híven az asztaloknál szombaton is a régió 7-13. évfolyamos diákjai végezték a fizikai, kémiai, biológiai kísérleteket. 57 asztalnál csaknem kétszáz diák mutatott be kísérletet. A fő cél a tudomány-népszerűsítés és az élményszerzés volt, a mottó pedig: „mindent a kéznek”. A látogatók ugyanis a természettudományos kísérletek zömét maguk is elvégezhették a standoknál.

– Az, hogy maguk végezhetik a kíséleteket, felébresztheti bennük az értő tudás vágyát az iránt, hogy mi, miért történik – jegyezte meg Csiszár Imre.

Labdákat lebegtethettek, gyertyákkal, mágnesekkel, különböző kémiai folyadékokkal kíséletezhettek a látogatók. Megismerhették a szökőkutak működési elvét, mikroszkópon át tekinthették meg a pillangó szárnyát, kezükbe foghattak ötszáz éves, valódi csontvázat, sőt, sertésszemet és -szívet is boncolhattak. A Szegedi Vadaspark jóvoltából még óriáscsótányokat is kezükbe vehettek.

A barkácsasztaloknál pedig kísérleti eszközöket készíthettek, amelyekkel otthon is meg tudták ismételni a látott kísérleteket. Sugárhajtású autó, levegőhajtású kukac és buborékot fújó hal is készült.